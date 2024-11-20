ЦППК запустила новый сервис оплаты проезда на электричках «Скороход»

С момента выхода первой части игры прошло более 15 лет, и фанаты с нетерпением ожидают возможности вернуться в этот загадочный и опасный мир. «Радио 1» расскажет, можно ли будет поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в России и чего стоит ожидать от новинки.