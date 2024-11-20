ЦППК запустила новый сервис оплаты проезда на электричках «Скороход»

Фото: пресс-служба Центральной ППК
Центральная ППК презентовала на выставке «Транспорт России 2024» новое приложение «Скороход». Оно предусматривает технологию автоматического определения станций и бесконтактную оплату проезда, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Этап тестирования фокус-группой прошел успешно. Собраны отзывы от активных пассажиров, и сегодня приложение появилось в открытом доступе в магазинах iOS и Android. Одно нажатие на экран смартфона - и поездка началась. Не нужно выбирать станцию отправления или прибытия: приложение само найдет нужную и отметит в автоматическом режиме. Новый сервис позволяет изменить маршрут в любой момент, а полную стоимость спишет в конце поездки и только за проделанный путь», – рассказали в пресс-службе.Чтобы воспользоваться «Скороходом», достаточно скачать приложение и зарегистрироваться. После короткой авторизации мобильное приложение будет готово к работе.
В ЦППК добавили, что о валидаторах теперь тоже можно забыть. С приложением отмечать начало и конец поездки у них больше не нужно.
Выставка открылась в Гостином дворе в Москве. Для презентации приложения площадка ЦППК была выполнена в формате двух станций – Настоящего и Будущего, связанных маршрутом через новое приложение «Скороход».
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Лора Луганская