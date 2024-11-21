Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 25 по 28 ноября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится в период с 25 по 28 ноября в связи с модернизацией участка железной дороги от станции Москва Октябрьская до станции Окуловка, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой МТППК.
«В период работ будет отменена электричка МЦД-3 на участке Москва – Зеленоград-Крюково. А несколько пригородных поездов на участке Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всём маршруте», — говорится в сообщении.Пассажиров простят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на информационных стендах на станциях и вокзалах или онлайн — через сайт РЖД и мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов