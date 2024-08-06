Муфтий Дагестана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Бердиева

Во вторник, 6 августа 2024 года, православные встречают День памяти первых русских святых — князей Бориса и Глеба. В народе праздник называли Борис и Глеб летние или просто Летник. У предков, в связи с этим событием, было множество примет, обычаев и верований, они строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.