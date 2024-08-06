Муфтий Дагестана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Бердиева

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В Дагестане выразили соболезнования в связи со смертью муфтия Карачаево-Черкессии Исмаила Бердиева. Об этом сообщает РИА Новости.
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила-хаджи Бердиева, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) и муфтия Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията Дагестана.
«С огромной скорбью мы приняли известие о кончине Исмаила-хаджи Бердиева. Все мы созданы Всевышним, и к Нему наше возвращение. От имени Муфтията Республики Дагестан выражаем глубокие соболезнования в связи с этим трагическим событием», — заявил Абдулаев.
Муфтий отметил, что мудрость, духовность и доброта Бердиева снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России.
Напомним, Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, скончался на 71-м году жизни. Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. «Его вклад в развитие мусульманской общины и межрелигиозных отношений оставит заметный след», — отмечается в сообщении.
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«С огромной скорбью мы приняли известие о кончине Исмаила-хаджи Бердиева. Все мы созданы Всевышним, и к Нему наше возвращение. От имени Муфтията Республики Дагестан выражаем глубокие соболезнования в связи с этим трагическим событием», — заявил Абдулаев.
Муфтий отметил, что мудрость, духовность и доброта Бердиева снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России.
Напомним, Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, скончался на 71-м году жизни. Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. «Его вклад в развитие мусульманской общины и межрелигиозных отношений оставит заметный след», — отмечается в сообщении.
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Елена Перлова