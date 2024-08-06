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Умер муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев

Муфтий Карачаево-Черкесии скончался на 71-м году жизни
06 августа 2024, 00:16
Фото: istockphoto.com/Diy13

Фото: istockphoto.com/Diy13

Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба муфтията Дагестана, передает «Коммерсантъ».
Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. «Его вклад в развитие мусульманской общины и межрелигиозных отношений оставит заметный след», — отмечается в сообщении.

Бердиев родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды в Казахской ССР. Он получил образование в медресе Мири Араб в Бухаре, Исламском институте в Ташкенте и Каирском университете «Аль-Азхар» в Египте.



В 1989 году Бердиев был избран председателем казыята мусульман Ставропольского края, в 1991 году стал главой Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. В 2003 году он возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа, а в 2004 году стал членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В феврале 2024 года Бердиев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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День первых русских святых Бориса и Глеба: приметы, история, что можно и нельзя делать
06 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto/rbv

Во вторник, 6 августа 2024 года, православные встречают День памяти первых русских святых — князей Бориса и Глеба. В народе праздник называли Борис и Глеб летние или просто Летник. У предков, в связи с этим событием, было множество примет, обычаев и верований, они строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
В особенностях Дня памяти Бориса и Глеба, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».

День памяти Бориса и Глеба: история

Фото: istockphoto/SonerCdem
Братья Борис и Глеб были детьми великого киевского князя Владимира Крестителя и византийской царевны Анны, а также младшими единокровными братьями Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого. Имена при крещении — Роман и Давид.

Борис княжил в Ростове, который достался ему от старшего брата Ярослава, а Глеб — в Муроме. О жизни братьев имеется не так много сведений, самые известные события связаны с междоусобной войной и их трагической смертью.

Оба князя мученически погибли от рук Святополка Окаянного, который развязал войну за княжеский престол после смерти их отца Владимира Крестителя. Братьев убили в июле и сентябре 1015 года подосланные старшим братом люди. Бориса и Глеба похоронили в Вышгороде, каждому из них не было и 30 лет.

Сказание о Борисе и Глебе гласит:
«Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и, как в древние времена Каина, замышлявшего братоубийство, уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел перебить он всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть»

Что можно делать 6 августа

Фото: istockphoto/Ksenya Plotkina
На Руси в старину бытовала поговорка: «Борис и Глеб — поспел хлеб». В это время на полях вызревает пшеница, потому при молитве святых часто просили о помощи в жатве, богатом урожае и благоприятной погоде. Однако на пашни в этот день не выходили, опасаясь навлечь пожар. Это поверье связано с частыми грозами, которые свойственны этой поре.

На Бориса и Глеба начинали заготавливать березовые веники для бани. Считалось, что ветви, собранные в этот день, обладают целебными свойствами. Собирать старались только те, что были бархатистыми на ощупь.

Так как в поля на праздник выходить было не принято, предки отправлялись на сбор ягод. Чаще всего собирали чернику и малину, также начиналась пора черемухи. Из собранных плодов готовили морсы, компоты, варенья и лечебные отвары.

Верующие в этот день ходили в церковь, чтобы помолиться святым и попросить их о помощи в мирских делах.

Что нельзя делать 6 августа

Фото: istockphoto/Taras_Bulba
Говорили на Бориса и Глеба и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать несчастье:
  • как отмечалось выше, нельзя было работать в поле и огороде, чтобы не навлечь пожар или другую беду;
  • запрещалось жечь костры и сжигать мусор, грозили большими невзгодами;
  • советовали отложить уборку дома, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами;
  • в День Бориса и Глеба нельзя было ругаться и громко кричать, как от злости, так и от радости;
  • не разрешали смотреть на молнию во время грозы, иначе можно лишиться остроты зрения;
  • не рекомендовали рубить лес или дрова, так как порубленное в этот день дерево могло принести домой раздоры и ссоры;
  • запрещалось ругаться с родными и близкими, чтобы не испортить отношений.

Народные приметы о погоде 6 августа

Фото: istockphoto/leonid_tit
  • утренний дождь в Летник связывали с теплым и ясным днем;
  • если весь день стоит знойная жара — обещали холодную зиму;
  • сильный ливень весь день — зима будет снежной;
  • роса не сошла с лугов к полудню — ждали грозу;
  • если Летник пасмурный, настоящую зиму следует ждать только в январе;
  • безоблачное небо — к малоснежной зиме;
  • мухи жужжат с раннего утра — весь день будет ясно и солнечно;
  • чайки жмутся ближе к воде — скоро дожди;
  • кукушка летит низко — готовься к грозе;
  • лягушки громко квакают вечером — следующий день будет теплым и ясным.

Именины 6 августа

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov
Как назвать мальчиков и девочек 6 августа, можно узнать, ориентируясь на именины: Их в этот день отмечают:
  • Анатолий;
  • Афанасий;
  • Борис;
  • Глеб;
  • Давид;
  • Иван;
  • Иларион;
  • Кристина;
  • Николай;
  • Поликарп;
  • Роман.
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Автоэксперт Сажин оценил инициативу запрета шумных авто в РФ
Автоэксперт Сажин поддержал идею запрета шумных авто в РФ
05 августа 2024, 22:41

Фото: iStock/welcomia

Автоэксперт Владимир Сажин выступил за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.
Такая инициатива уже реализовывается в Санкт-Петербурге.

«Теперь у жителей мегаполисов будут спокойные ночи, вот и они могут спать с открытыми окнами. Будем надеяться, что эксперимент в Петербурге пройдет удачно и вскоре законопроект вступит в силу на территории всей страны», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Наличие такой проблемы везде специалист объяснил отсутствие ранее систем отслеживания шумного автотранспорта.

Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что наибольшую нагрузку от жары в автомобиле испытывают система охлаждения и аккумулятор.

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#жители
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Бакальчук указал на угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries
Владислав Бакальчук об отстранении от Wildberries: с женой поступят также
05 августа 2024, 21:11

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Муж предпринимательницы, соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которого отстранили от управления маркетплейсом, заявил, что и с его женой поступят также. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, Татьяна не отреагировала на предупреждения друзей и знакомых семьи, которые отговаривали её от этой сделки, поскольку такой шаг станет серьёзной ошибкой.

Теперь же, после подписания всех документов, их семейный бизнес находится в руках недобросовестных партнёров.

Бакальчук подчеркнул, что планирует побеседовать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами, которые владеют группой Russ, в рамках арбитражных судов. Адвокаты Владислава уже отправили досудебные требования с требованием аннулировать передачу домена маркетплейса.

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#суд
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Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские
Разведчики Дульцевы: сын Даня спокойно отреагировал на то, что он русский
05 августа 2024, 20:57

Фото: iStock/macky_ch

Российские разведчики-нелегалы Артём и Анна Дульцевы поблагодарили президента России Владимира Путина за осуществлённый обмен заключёнными, а также рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские.
Они рассказали в эфире телеканала «Россия 1», что сразу же по прибытии на родину рассказали детям об их происхождении и о том, что их фамилия на самом деле Дульцевы. Дочь Софи начала чуть-чуть плакать, а сын Даня отнёсся к информации спокойно, но положительно.

Также отмечается, что дети Дульцевых, родным языком которых является аргентинский, уже выучили первые слова на русском языке.

Кроме того, Анна рассказала об угрозах в адрес их семьи. По её словам, власти Аргентины хотели забрать детей и отдать их в приёмную семью. При этом спецслужбы Словении старались делать так, чтобы сохранить семью Дульцевых.

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#семьи
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Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана
Получившая 400 баллов за ЕГЭ россиянка поступила в МГТУ им. Баумана
05 августа 2024, 20:09

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана. Об этом заявил ректор университета Михаил Гордин.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выпускница Бауманской инженерной школы №150 Александра Оглоблина по итогам ЕГЭ набрала максимальные 400 баллов по четырём предметам – профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

Гордин заявил, что руководство вуза гордится выпускницей бауманской инженерной школы, а ныне – первокурсницей МГТУ им. Баумана, которой удалось набрать максимальный общий балл ЕГЭ в России.

Ранее в Минобрнауки России отметили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Предварительные результаты приёмной кампании в этом году оказались выше, чем прошлогодние.

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#вузы
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Сразу три автозавода возобновили работу в России
«Автостат»: три российских автозавода вышли из корпоративного отпуска
05 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/microolga

Три автомобильных завода возобновили работу в России. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Отмечается, что сразу три предприятия автопрома вышли ихз корпоративного отпуска 5 августа.

Речь идёт об «Автозаводе Санкт-Петербург» и «Москвиче», которые не работали с 22 июля, а также об Ульяновском автозаводе (УАЗ), который ушёл в отпуск с 29 июля.

Кроме того, заводы «КамАЗ» и Haval вышли из отпуска 22 июля, а чуть позже, 29 июля, возобновил работу автозавод «Урал».

В настоящее время в корпоративном отпуске остаётся лишь «АвтоВАЗ».

По данным агентства, во время корпоративных отпусков заводы подготавливают количество автомобилей, необходимое для удовлетворения запроса покупателей.

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#автомобили
#россия
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Жителям Подмосковья перечислили признаки опасных деревьев
05 августа 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во дворах Московской области с начала лета спилили 930 сухостойных и аварийных деревьев. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Такие деревья представляют угрозу для прохожих и окружающей инфраструктуры из-за риска падения во время сильного ветра или грозы. Аварийные деревья, пострадавшие от непогоды, тоже нуждаются в ликвидации. С начала лета коммунальщики под контролем инспекторов Минчистоты выполнили во дворах опиловку 930 опасных деревьев, выявленных жителями и специалистами надзорного ведомства», – говорится в сообщении.
В министерстве перечислили признаки аварийных деревьев. Это отсутствие листвы и засохшие тёмные ветки, внешние повреждения коры, гнилые стволы, ветви и корни, повисшие фрагменты кроны. Если дерево наклонено к земле под углом более 45 градусов или его корневая система поднята над уровнем земли, оно также представляет опасность», – отметили в ведомстве.

Там попросили не не игнорировать признаки сухостойности и своевременно обращаться в управляющую компанию, чтобы избежать серьёзных последствий.

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#подмосковье
#московская область
#дворы
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«Ни минуты не сомневались»: Дульцевы поделились своими эмоциями от возвращения на родину
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в РФ
05 августа 2024, 18:39

Фото: сайт Кремля

Артем и Анна Дульцевы, вернувшиеся в Россию в рамках обмена заключенными со странами Запада, рассказали о своих чувствах во время выхода из самолета.
«Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами за нами Россия и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе. Так и получилось», — рассказал Артем Дульцев.
В свою очередь Анна призналась, что годы заключения были очень тяжелыми для всей семьи. Она добавила, что переполнена чувством благодарности к стране и президенту Владимиру Путину.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

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«Как в дикой природе»: Эксперт высказался про слежку на устройствах Android
Эксперт по кибербезопасности Раевский: антивирус на Android имеет мало смысла
05 августа 2024, 18:39

Фото: istock/Arkadiusz Warguła

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили на устройствах Android использующийся для кибершпионажа вирус под названием LianSpy. Специалисты выявили более десяти целей вируса, передают «Ведомости» со ссылкой на компанию.
Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» завил, что странность этой новости в том, что там нет никакой конкретики.

«Не говорится, как устанавливается эта шпионская программа, какой вектор атаки. Там сказано про какие-то уязвимости, а что это за уязвимости, тоже не говорится. А названия вирусам дают те, кто их обнаруживает, как в дикой природе», — сообщил эксперт.
По словам эксперта, такие истории не являются массовыми, потому что мобильные операционные системы хорошо защищены. А разные уязвимости и погрешности быстро закрываются.

Алексей Раевский объяснил, что переживать за такой шпионаж не стоит, если вы не известный политик и не публичная личность, чьи фотки можно продать за миллионы.
Однако, это не отменяет ведение базовой цифровой гигиены.

«Нужно ограничить приложения, которые вы ставите на свое устройство, а ставить их необходимо из надежного источника. Для Android установка антивируса имеет не очень большой смысл. Если вы достаточно осознанно используете свое устройство, то вам антивирус не нужен. Но если боитесь технологий, тогда можно установить. Это даст страховку от ошибок и необдуманных действий», — заключил специалист по кибербезопасности.

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