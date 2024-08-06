Умер муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев

Фото: istockphoto.com/Diy13
Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба муфтията Дагестана, передает «Коммерсантъ».
Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. «Его вклад в развитие мусульманской общины и межрелигиозных отношений оставит заметный след», — отмечается в сообщении.
Бердиев родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды в Казахской ССР. Он получил образование в медресе Мири Араб в Бухаре, Исламском институте в Ташкенте и Каирском университете «Аль-Азхар» в Египте.
В 1989 году Бердиев был избран председателем казыята мусульман Ставропольского края, в 1991 году стал главой Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. В 2003 году он возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа, а в 2004 году стал членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В феврале 2024 года Бердиев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Читайте также:
Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице
Молдавский депутат Пасат умер после укусов ос
Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»
Бердиев родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды в Казахской ССР. Он получил образование в медресе Мири Араб в Бухаре, Исламском институте в Ташкенте и Каирском университете «Аль-Азхар» в Египте.
В 1989 году Бердиев был избран председателем казыята мусульман Ставропольского края, в 1991 году стал главой Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. В 2003 году он возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа, а в 2004 году стал членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В феврале 2024 года Бердиев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Читайте также:
Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице
Молдавский депутат Пасат умер после укусов ос
Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»
Елена Перлова