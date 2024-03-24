«Героем себя не считаю»: Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник – о произошедшем

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
Пятнадцатилетний школьник Ислам, спасший более ста человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал KP.RU о случившемся.
Подросток, который уже около года работает в гардеробе концертного зала, в течение 30 минут рисковал жизнью, чтобы помочь людям, направлявшимся в «Крокус Экспо». По его словам, выстрелы начались ровно в 20.00, и тогда он начал направлять людей на эвакуацию. В момент нападения в «Крокусе» находилось 6 200 человек.
Он добавил, что видел одного из террористов, у него была борода и ружье в руках.
Ранее комитет Государственной Думы по защите семьи рекомендовал наградить Ислама почетной грамотой за его поступок. Мальчик помог выйти на улицу более чем 100 посетителям.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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«Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог и ушел домой. Героем себя не считаю», – признался восьмиклассник.
Ранее комитет Государственной Думы по защите семьи рекомендовал наградить Ислама почетной грамотой за его поступок. Мальчик помог выйти на улицу более чем 100 посетителям.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов