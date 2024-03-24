Раскрыта деталь, позволившая мужчине обезвредить террориста в «Крокусе»

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Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru сообщил, что мужчина, который выбил автомат у террориста в «Крокус Сити Холле», наверняка служил в армии, так как человек без боевой подготовки на такое не способен.
«Нужны железные нервы, ловкость. Он говорит, что подгадал момент перезарядки...Но многие в такие моменты могут оказаться в состоянии ступора. А этот не струсил и выбил автомат», — приводит слова эксперта NEWS.ru.Дандыкин отметил, что, возможно, герой служит в армии, либо знаком с азами рукопашного боя и приемами самообороны.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова