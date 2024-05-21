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Россиянам рассказали, как часто менять машинное масло летом

Автоэксперт Балабас рекомендовал менять масло каждые 7-8 тыс км
21 мая 2024, 21:23
Фото: iStock/Ensup

Фото: iStock/Ensup

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что машинное масло в летний период времени надо менять каждые 7-8 тыс. км.


«Самое полезное, что можно для машины сделать в период сильной жары – это отказаться от рекомендованного заводом-производителем интервала смены масла и менять масло чаще. Стандартно на всех машинах интервал – 15 тыс. км, в жару он непригоден. Масло выгорает, окисляется. Интервалы надо сокращать минимум до 10 тыс. Замена масла каждые 7-8 тыс. км –вполне себе логично», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Балабас.

Ранее автоэксперт Егор Васильев высказал мнение о том, что современные автомобили заметно теряют в качестве сразу по нескольким причинам, в первую очередь это относится к самым новым и дорогим машинам.

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#автомобили
#масло
#машины
#лето
#рекомендации
В Пушкинском совершенствуют алгоритм реагирования на аварийные заявки
21 мая 2024, 21:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский улучшат алгоритм взаимодействия с Единой дежурной диспетчерской службой по аварийным заявкам. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов по итогам совещания с заместителями и руководителями управлений.
«Еженедельно проводим анализ отключений электричества и горячей воды. Далее каждый месяц подводим итоги и отправляем письма в ресурсоснабжающие организации с просьбой проанализировать технологические сбои. Это позволит предотвратить аварийные ситуации и сделать акценты на проблемные места», – написал Красноцветов в своём телеграм-канале.
Ещё один важный вопрос – «отдых дикарём», отметил он.
«Есть ряд адресов, где жители привыкли отдыхать в летний период. Нужно эти места контролировать и своевременно наводить порядок. Дал соответствующие поручения коммунальным службам», – добавил глава.
По его словам, в округе также продолжают ямочный ремонт. С начала года на дорогах устранено 5 тысяч 290 ям.

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#подмосковье
#московская область
#максим красноцветов
#администрация
#совещание
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«Окко» оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с нетрадиционными отношениями
21 мая 2024, 21:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал видеосервис «Окко» на 1 миллион рублей за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвященного жизни французского модельера Ива Сен-Лорана, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
«Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за нарушение, предусмотренное ч.3 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил штраф в размере 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении.
По словам руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, в протоколе подробно описаны сцены из фильма «Ив Сен-Лоран» на 25 листах, в которых была усмотрена пропаганда нетрадиционных отношений.

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#рф
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Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
21 мая 2024, 20:57

Фото: iStock/Elena Koroleva

Автомобилистам рекомендовано быть особенно внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за ожидаемого тумана, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
«Просим водителей быть предельно осторожными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.
Ожидается, что в ближайшие часы и до 07:00 22 мая местами в столице будет туман с видимостью от 200 до 700 метров.

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#скоростной режим
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Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона
Сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром спорта региона
21 мая 2024, 20:46

Фото: iStock/Pavel Sipachev

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона.
Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что Иса Ибрагимов, который ранее занимал эту должность, переведен на должность замруководителя администрации главы и правительства Чечни.

Также Кадыров анонсировал и другие кадровые перестановки. Региональное министерство по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики назначили Темирлана Хучиева.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил с себя полномочия.

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#чечня
#рамзан кадыров
#министр
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В Пушкинском будут выявлять юных скутеристов-нарушителей
21 мая 2024, 20:34

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Госавтоинспекция Пушкинского городского округа проводит с 20 мая по 6 июня профилактическое мероприятие «Мото-скутер». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В этот период пройдут совместные рейды с сотрудниками по делам несовершеннолетних и органами образования. Выявлять будут несовершеннолетних водителей, нарушающих правила дорожного движения на скутерах, квадроциклах и других видах мототранспорта. Информация о юном нарушителе направляется в его школу и в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации муниципалитета», – уточнили в пресс-службе.
Там пояснили, что к ответственности могут привлечь и родителей нарушителя за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.

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#пушкинский округ
#гибдд
#пдд
#рейды
#нарушители
#подростки
#подмосковье
#московская область
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Начальник ГИМС Радько рассказал о безопасности на воде в Петербурге
21 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Александр Радько рассказал, что подразделение в полном объёме ведёт контроль и обеспечивать безопасность при проведении крупных мероприятий на воде.
«Мы следим за порядком на воде, соблюдением всех правил плавания, чтобы не допустить столкновения судов и гибели людей. Напомню, что ночью нахождение маломерных судов на большой воде запрещено, поскольку идет проводка крупных грузовых караванов. За их беспрепятственным проходом тоже следим», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Радько.

Кроме этого, он отметил, что хулиганство гидроциклистов на воде в большей степени удалось проработать и пресечь.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян сообщил «Радио 1» о том, что в Подмосковье существует водоём, где из-за крайней смертельной опасности нельзя купаться ни при каких обстоятельствах, и им является канал имени Москвы.

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#мчс
#хулиганство
#вода
#санкт-петербург
#безопасность
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В Лобне стартовал первый проект подготовки машинистов ЦППК с многопрофильным колледжем
21 мая 2024, 20:05

Фото: пресс-служба ЦППК

В колледже «Подмосковье» теперь будут готовить железнодорожников. Это первый проект, который ЦППК запустила вместе с многопрофильным профессиональным образовательным учреждением, сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
Соглашение о сотрудничестве подписали в Лобне представители компании и колледжа в присутствии главы городского округа Лобня Анны Кротовой, а также первых заместителей Владимира Зиновьева и Евгения Аптекина.

Обучение начнётся этой осенью. Ранее таких специалистов готовили только в специализированных учебных заведениях. Поступить на новое направление по железнодорожным профессиям в Лобне можно после 9 класса. Обучение продлится три курса, однако уже после второго можно устроиться работать в ЦППК.
«В городе большая потребность в подготовке квалифицированных специалистов. У нас один колледж – «Подмосковье». Теперь список его профессий пополнился ещё одной – машинист локомотива. Это отличная новость для жителей и возможность для наших ребят получить образование в своём городе, пройти там же практику и найти работу. Обучение по специальности будет бесплатным», – рассказала Кротова.
Образовательную программу разработали специалисты компании вместе с ведущими методистами колледжа. Она делится на теорию и практику.
«Цель совместного образовательного проекта – выстраивание принципиально новой системы сотрудничества и социального партнёрства. Как крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик страны мы заинтересованы в эффективной системе подготовки квалифицированных кадров», – отметил заместитель гендиректора ЦППК по регионам Роман Журков.
Отмечается, что студенты проявили большой интерес к новому образовательному проекту, задали вопросы об особенностях профессии и её востребованности на рынке труда.

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#подмосковье
#московская область
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В России пройдет конкурс волонтерских уборок «Зов природы»
Конкурс волонтерских уборок «Зов природы» пройдет с 18 августа по 18 ноября
21 мая 2024, 19:18

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит конкурс волонтерских уборок «Зов природы», который пройдет с 18 августа по 18 ноября.
Участники мероприятия должны будут организовать уборку с раздельным сбором отходов на любой природной территории. Принять участие в конкурсе смогут все желающие, достигшие 18-ти лет. Основным условием конкурса является разделение собранных отходов и помещение их в специальные контейнеры или же сдача мусора в пункт приема.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Победители конкурса получат от организаторов ценные призы, среди которых настольные игры и книги. Конкурс пройдет в два этапа, в каждом из которых, будут отобраны по три победителя.

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Перечислены самые популярные напитки у россиян после ухода Coca-Cola
«Пакет»: Самые популярные напитки у россиян — Добрый Cola и Черноголовка
21 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/champpixs

Аналитики сервиса «Пакет» сообщили, что после ухода Coca-Cola с российского рынка наиболее популярными напитками у россиян стали Добрый Cola и Черноголовка.
Как передаёт Газета.ру, согласно данным исследования, 56% россиян всё ещё стараются найти на прилавках оригинальную Coca-Cola, в то время как 21% опрошенных даже не заметили пропажи газировки в магазинах.

Ранее по информации базы Россельхозбанка стало известно, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше. Некоторые граждане придерживаются позиции, что, если мясо будет вкусным и его приготовят близкие люди, в таком случае его можно съесть в любых количествах, «предела нет».

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