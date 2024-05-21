Россиянам рассказали, как часто менять машинное масло летом

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Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что машинное масло в летний период времени надо менять каждые 7-8 тыс. км.
«Самое полезное, что можно для машины сделать в период сильной жары – это отказаться от рекомендованного заводом-производителем интервала смены масла и менять масло чаще. Стандартно на всех машинах интервал – 15 тыс. км, в жару он непригоден. Масло выгорает, окисляется. Интервалы надо сокращать минимум до 10 тыс. Замена масла каждые 7-8 тыс. км –вполне себе логично», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Балабас.
Ранее автоэксперт Егор Васильев высказал мнение о том, что современные автомобили заметно теряют в качестве сразу по нескольким причинам, в первую очередь это относится к самым новым и дорогим машинам.
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