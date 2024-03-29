Муфтий Подмосковья Аббясов и имамы Красногорска помолились о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: пресс-служба правительства МО
Муфтий Московской области Рушан Аббясов посетил стихийный мемориал жертвам террористического акта у «Крокус Сити Холла» в Красногорске и вознёс молитву о погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Рушан Аббясов вместе с имамами мусульманской общины Красногорска Байрамом Байрамовым и Ильгамом Садыговым возложил цветы к мемориалу и помолился о принятии душ невинно убиенных людей и выздоровлении всех пострадавших в страшном теракте», — говорится в сообщении.Отмечается, что в пятницу, 29 марта, коллективные моления о жертвах теракта, исцелении пострадавших и мире и безопасности для России проводятся во всех мусульманских общинах страны.
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Лев Каштанов