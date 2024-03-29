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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек, сообщают медслужбы.
Трагедия произошла в концертном зале Подмосковья 22 марта. Группа вооруженных мужчин ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске и открыла огонь по людям, в числе которых были женщины и дети. Четверо террористов были задержаны через несколько часов. В настоящее время они арестованы до 22 мая.
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