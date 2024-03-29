Погиб гражданин Белоруссии, тяжелораненый при теракте в «Крокусе»

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Белорус Алим Кошеваров, который был тяжело ранен при теракте в «Крокус Сити Холле», скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства Белоруссии в России.
«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года», — говорится в сообщении посольства.В ведомстве также выразили благодарность медперсоналу московской больницы им. Боткина, который несколько дней боролся за жизнь тяжелораненого белоруса.
Ранее в посольстве также сообщали, что гражданка Белоруссии 1978 года рождения числится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
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Элина Позднякова