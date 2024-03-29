Погиб гражданин Белоруссии, тяжелораненый при теракте в «Крокусе»

Отец Далержана Мирзоева*, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле», рассказал, что в последнем разговоре сын сказал ему, что 24 марта собирается вернуться в Таджикистан, так как дела в Москве у него не ладятся. Об этом сообщает портал Asia Plus.