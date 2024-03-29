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Погиб гражданин Белоруссии, тяжелораненый при теракте в «Крокусе»

В посольстве сообщили о смерти гражданина Белоруссии, раненного в «Крокусе»
29 марта 2024, 11:27
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

Белорус Алим Кошеваров, который был тяжело ранен при теракте в «Крокус Сити Холле», скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства Белоруссии в России.
«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года», — говорится в сообщении посольства.

В ведомстве также выразили благодарность медперсоналу московской больницы им. Боткина, который несколько дней боролся за жизнь тяжелораненого белоруса.


В сообщении также уточняется, что посольство Белоруссии оказывает всю необходимую помощь в транспортировке погибшего на родину.

Ранее в посольстве также сообщали, что гражданка Белоруссии 1978 года рождения числится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

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В Москве неизвестные избили строительного бизнесмена и подожгли его квартиру
29 марта 2024, 11:17

Фото: iStock/artolympic

В Москве неизвестные в балаклавах избили строительного бизнесмена, а после подожгли его автомобиль и квартиру. Преступников разыскивает полиция. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в ночь на 28 марта трое неизвестных в балаклавах организовали нападение на 50-летнего бизнесмена Сергея Мыльникова прямо возле его дома в Ломоносовском районе Москвы. После сильнейшего избиения пострадавший попал в больницу с различными травмами.

Однако спустя сутки кто-то поджёг входную дверь от его квартиры и автомобиль, который полностью сгорел, при этом квартиру удалось потушить.

Известно, что Мыльников возглавляет компанию по строительству зданий из сборных конструкций. По данным источника Shot, нападение на бизнесмена может быть связано с долгами его сына. Полицейские проводят проверку и ищут преступников.

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В ЛНР задержали местного жителя, собиравшего данные о военных РФ для Киева
29 марта 2024, 10:51

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, который собирал и передавал данные о местах нахождения подразделений ВС РФ сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об сообщили в УФСБ России по ЛНР, передаёт ТАСС.
«Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам ГУР Минобороны Украины сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Расследование продолжается.

Ранее силовики задержали в Курске жителя города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников спецоперации. Отмечается, что преступник размещал в мессенджере видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военных. Злоумышленник был задержан в Камчатском крае.


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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
Сдавший квартиру террористам Алишер Касимов обжаловал свой арест
29 марта 2024, 10:48

Фото: istockphoto / zabelin

Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов обжаловал свой арест. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Речь идет об Алишере Касимове, который сдал квартиру одному из террористов.

Ранее Касимов отвергал свою причастность к преступлению и заявлял, что сдавал квартиру через «Авито», и не располагал сведениями о том, что в ней будет осуществляться подготовка к совершению преступления.

Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение.

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#теракт
#крокус сити холл
#суд
#арест
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Полковник спецназа ГРУ Мясников приехал в отпуск с СВО и погиб в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:38

Фото: iStock/trofimich

Полковник спецназа Главного разведывательного управления Генштаба России Тимур Мясников приехал со спецоперации домой в отпуск и погиб во время теракта в «Крокусе». Об этом сообщил глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.
«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт. Бандиты появились неожиданно», — сообщил Маливанчук.
Он уточнил, что Мясников оттолкнул жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него вошло три пули, но он оставался жив. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако он скончался. Сегодня, 29 марта, в Москве состоится прощание с полковником.

Тимур Мясников принимал участие в боевых действиях в Косово и Таджикистане. В последние годы он находился в зоне российской спецоперации.

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Отец террориста из «Крокуса» Мирзоева* раскрыл детали последнего разговора с сыном
Террорист из «Крокуса» Мирзоев* говорил с родителями о возвращении в Таджикистан
29 марта 2024, 10:07

Фото: iStock/ra2studio

Отец Далержана Мирзоева*, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле», рассказал, что в последнем разговоре сын сказал ему, что 24 марта собирается вернуться в Таджикистан, так как дела в Москве у него не ладятся. Об этом сообщает портал Asia Plus.
«Он позвонил матери и сказал, что дела идут плохо, и 24 марта будет возвращаться домой. Ничего подозрительного в его поведении мы не заметили», — рассказал отец террориста.

Он также уточнил, что его другой сын, возможно, был причастен к ИГИЛ** Далержан Мирзоев не общался с ним.

Накануне стало известно, что родной брат террориста Мирзоева** на протяжении четырёх лет проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб, так как мужчину подозревали в причастности к ИГИЛ*

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* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

** запрещенная в России террористическая организация
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#теракт
#террористы
#крокус сити холл
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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек
29 марта 2024, 10:04

Фото: istockphoto /Mihajlo Maricic

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек, сообщают медслужбы.
По имеющимся данным, большинство из жертв теракта получили помощь амбулаторно.

Трагедия произошла в концертном зале Подмосковья 22 марта. Группа вооруженных мужчин ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске и открыла огонь по людям, в числе которых были женщины и дети. Четверо террористов были задержаны через несколько часов. В настоящее время они арестованы до 22 мая.

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#пострадавший
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В Химках задержали мужчину, подобравшего чужой кошелёк
29 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Мужчину, забравшего себе чужой забытый кошелёк, задержали в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл рядом с банкоматами. Один человек снимал деньги, а кошелёк и загранпаспорт положил сверху на аппарат. Потом он отвлёкся на телефон и ушёл, забыв забрать вещи. Стоявший за ним в очереди заметил бесхозное добро и незаметно забрал себе. Всё произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
Человека, присвоившего чужое, в кратчайшие сроки задержали в Москве. Это оказался 43-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Чужой заграничный паспорт он выбросил на одной из улиц, а присвоенные деньги были при нём. Их изъяли полицейские.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отправили под домашний арест.

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#химки
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#полиция
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Ведущего передачи «Такси» Куличкова госпитализировали с инсультом
Mash: ведущего Куличкова госпитализировали в Московской области с инсультом
29 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/Motortion

Ведущего Алексей Куличкова, наиболее известного по передаче «Такси», экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Mash.
По информации портала, шоумен был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.

Также сообщается, что несколькими днями ранее Куличков уже вызывал скорую помощь. Он жаловался на слабость, головокружение.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что шоумен опроверг слухи о своей госпитализации. Он якобы заявил, что с ним все в порядке, и он не знает откуда появились сведения о его проблемах со здоровьем.

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#больницы
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Российские военные ликвидировали в Белгородской области 15 воздушных целей
Гладков: Система ПВО уничтожила 15 воздушных целей в Белгородской области
29 марта 2024, 05:05

Фото: iStock/Zeferli

Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России поразили 15 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. По его словам, в результате аварии были выбиты стекла в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, а в одной квартире сильно поврежден балкон.

«Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22 Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», – добавил он.

Как отметил губернатор, повреждена крыша дома в поселке Дубовое и автомобиль в селе Репное.

Ранее сообщалось о запуске в Белгородской области сигнала ракетной опасности.

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