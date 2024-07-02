Муфтий в Дагестане заявил про наличие радикалов среди прихожан мечетей

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Религиозные радикалы, являющиеся прихожанами местных мечетей, присутствуют в Дагестане. Данный факт признается республиканским муфтием Ахмадом Абдулаевым. Фрагмент из его речи опубликован дагестанским муфтиятом в Telegram-канале.
Со слов Абдулаева, все мечети в регионе можно разделить на три категории. Первые, где имамов назначил муфтият, вторые, где молятся радикалы и третьи, где прихожане не относят себя ни к тем, ни к другим. Именно последние, по словам Абдулаева, являются самыми опасными.
Ранее в рамках встречи при участии руководства республики он анонсировал запрет никаба — головного убора, который закрывает лицо. По словам исламоведа Романа Силантьева, после издания неюридического документа о никабе убор станет маркером ваххабитов, поскольку верующие не смогут проигнорировать запрет.
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«Они — без пяти минут ваххабиты, (...) они — опасные люди», — резюмировал муфтий.
Ранее в рамках встречи при участии руководства республики он анонсировал запрет никаба — головного убора, который закрывает лицо. По словам исламоведа Романа Силантьева, после издания неюридического документа о никабе убор станет маркером ваххабитов, поскольку верующие не смогут проигнорировать запрет.
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Никита Кротов