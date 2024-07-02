Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»

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В Москве задержан участник «Болотного дела» Степан Зимин. Он был доставлен в отдел полиции из-за татуировки с фразой про русский военный корабль. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, ролик с Зиминым был снят 30 июня на территории бизнес-квартала «Арма». Один из посетителей возмутился его татуировке на шее.
После того как видео распространилось в социальных сетях, мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. 1 июля он был доставлен в отдел полиции.
На Зимина возбудили административное дело. После разговора с полицейскими мужчина пообещал свести татуировку.
Ранее сообщалось, что в Коми на тату-мастера возбудили уголовное дело из-за татуировки. Мужчину несколько раз штрафовали за свастику на ноге, однако он всё равно оставил татуировку и ходил на фитнес в шортах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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После того как видео распространилось в социальных сетях, мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. 1 июля он был доставлен в отдел полиции.
На Зимина возбудили административное дело. После разговора с полицейскими мужчина пообещал свести татуировку.
Ранее сообщалось, что в Коми на тату-мастера возбудили уголовное дело из-за татуировки. Мужчину несколько раз штрафовали за свастику на ноге, однако он всё равно оставил татуировку и ходил на фитнес в шортах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова