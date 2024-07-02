Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Об этом пишет «Страна.ua».
По мнению Орбана, это ускорит мирный процесс. По итогам встречи лидеры стран объявили о том, что договорились работать над соглашением, которое урегулирует двусторонние проблемы.
Также в рамках договоренностей было объявлено об открытии в Венгрии первой украинской школы за счет Будапешта.
Напомним, сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
Стала известна цель визита Орбана в Киев
Политолог Фельдман объяснил визит Орбана в Киев
Также в рамках договоренностей было объявлено об открытии в Венгрии первой украинской школы за счет Будапешта.
Напомним, сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
Стала известна цель визита Орбана в Киев
Политолог Фельдман объяснил визит Орбана в Киев
Екатерина Коршунова