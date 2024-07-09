В Дагестане упразднили отдел фетв, не нашедший оснований для запрета никаба

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Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений), объявив его несоответствующим вызовам времени. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията.
По словам Абдуллаева, это не последнее решение – в ближайшее время последуют другие изменения в структуре муфтията.
Ранее 1 июля муфтий республики заявил о намерении вывести фетву о всеобщем запрете никаба – традиционного исламского женского головного убора, закрывающего лицо, за исключением глаз. Но отдел фетв при муфтияте после анализа шариатских текстов пришёл к заключению, что для этого нет достаточных оснований.
Также напомним, что 29 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал Госдуму законодательно запретить ношение никаба в стране, поскольку под ним могут скрываться террористы.
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Ранее 1 июля муфтий республики заявил о намерении вывести фетву о всеобщем запрете никаба – традиционного исламского женского головного убора, закрывающего лицо, за исключением глаз. Но отдел фетв при муфтияте после анализа шариатских текстов пришёл к заключению, что для этого нет достаточных оснований.
Также напомним, что 29 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал Госдуму законодательно запретить ношение никаба в стране, поскольку под ним могут скрываться террористы.
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Анастасия Чинкова