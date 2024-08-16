Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Хорошёвский суд Москвы штрафовал мультипликатора Павла Мунтяна* за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что ему назначило наказание в виде трафа в размере 40 тысяч рублей.
По данным суда, протокол на Мунтяна* был составлен в связи с тем, что он не подал отчётность о своей деятельности как иноагента в уполномоченный орган, как прописано в российском законодательстве.
Напомним, что мультипликатора внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Он выступал против проведения СВО на Украине, а также собирал средства в поддержку Украины.
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По данным суда, протокол на Мунтяна* был составлен в связи с тем, что он не подал отчётность о своей деятельности как иноагента в уполномоченный орган, как прописано в российском законодательстве.
Напомним, что мультипликатора внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Он выступал против проведения СВО на Украине, а также собирал средства в поддержку Украины.
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*включены в реестр иноагентов Минюста РФ
Анастасия Чинкова