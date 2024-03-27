Мурашко: к выписке из больниц готовятся 23 пострадавших в «Крокусе»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 23 пациента, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», готовятся к выписке из больниц.
Отмечается, что в данный момент они завершают стационарное лечение.
Согласно оперативным данным, предоставленным министром, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.
Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что в больнице скончался один из пострадавших в теракте. Пациент поступил в медучреждение в тяжёлом состоянии.
По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек, пострадали – 182. В настоящее время в больницах остаются 83 пострадавших.
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Согласно оперативным данным, предоставленным министром, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.
По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек, пострадали – 182. В настоящее время в больницах остаются 83 пострадавших.
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Анастасия Чинкова