Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Необходимо продлить в России программу льготной семейной ипотеки под 6%. С таким предложением выступил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Ранее сообщалось, что российский президент закрепил статус многодетной семьи на законодательном уровне. С этого момента такой семьёй является та, в которой воспитываются трое и более детей. До этого, статус многодетной семьи закреплялся только на региональном уровне, поэтому при переезде семьи теряли его. Чтобы восстановить положенные льготы и выплаты, родителям приходилось заново подписывать документы и предоставлять данные.
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Анастасия Чинкова