Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%

Верхушка украинских чиновников может лишиться своих паспортов, так как никто из них не сможет сдать обязательный экзамен по основам конституции, истории Украины, а также владению государственным языком. Такое заявление сделала председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.