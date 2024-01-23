Путин заявил, что Россия – это огромная семья

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Российский лидер Владимир Путин сравнил Россию с огромной семьей, во время выступления на выставке «Россия» в Москве.
«Россия — это действительно огромная семья. Можно сказать, семья семей», — заявил Путин.
Российский президент также отметил, что наша страна будет и дальше беречь и передавать семейные ценности и традиции подрастающим поколениям, в отличии от того, как это сейчас делается в западных странах. При этом, Путин подчеркнул, что укрепление благополучия семьи должно стать общенациональным приоритетом на годы вперёд.
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