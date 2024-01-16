В Московской области за год родились более 70 тыс детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье в 2023 году появились на свет более 70 тыс новорождённых. Это на 350 больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Мы создаём для женщин комфортные и безопасные условия, внедряем новые услуги. Работают школы будущих мам, реализуется индивидуальное сопровождение беременности. Принимаем рожениц не только из Подмосковья, но и других регионов. Все роды проводятся бесплатно, по медицинской страховке», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.По её словам, родовспомогательные медучреждения оснащены современным оборудованием, укомплектованы квалифицированными специалистами.
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Лора Луганская