Мурашко рассказал о помощи пострадавшим при стрельбе в брянской школе

Фото: сайт Кремля
Пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии оказана вся необходимая помощь в полном объеме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, в настоящее время бригада медицинских работников направлена в лечебное учреждение, куда были госпитализированы пострадавшие.
Специалисты оценят состояние пациентов, и примут решение по стабилизации и дальнейшему лечению раненых.
Стрельбу в гимназии №5 Брянска открыла 14-летняя учащаяся. В результате происшествия, пять человек получили ранения, двое скончались (из них – одна стрелявшая). По версии следствия, школьница открыла стрельбу по одноклассникам из-за конфликта в школе. В настоящее время выясняются подробности инцидента.
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Анастасия Крестьянова