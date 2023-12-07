«Ни жива, ни мертва»: Учительница рассказала о стрелявшей в брянской школе девочке

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Классный руководитель 8-го «А» Людмила Ж. рассказал следователям, как вела себя Алина последнее время. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Преподавательница поделилась, что последние пару дней школьница выглядела странно и была «ни жива, ни мертва». Она отметила, что никаких конфликтов последние время не было, в том числе из-за неразделенной любви, как писали СМИ.
Людмила рассказала, что Алина всегда была замкнутая, училась на 4 и 5. Общалась она в основном с сестрой Дашей. Сообщатеся, что сестра не была в курсе про планы Алины, а когда приехала родители девочек — расплакалась и начала целовать маме руки.
Учительница также сказал, что в школе действует дресс-код в виде официально-деловой стиль одежды. Обычно Алина ходила в белой блузке, но в этот день пришла вся в черном.
Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило 7 декабря в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя девочка принесла в школу ружье, взятое у отца. Она спрятала его в тубусе, поднялась в кабинет, где шел урок, и начала стрелять по одноклассникам, а затем покончила собой. Из-за стрельбы скончались два подростка, включая саму Алину, пятеро получили ранения.
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Людмила рассказала, что Алина всегда была замкнутая, училась на 4 и 5. Общалась она в основном с сестрой Дашей. Сообщатеся, что сестра не была в курсе про планы Алины, а когда приехала родители девочек — расплакалась и начала целовать маме руки.
Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило 7 декабря в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя девочка принесла в школу ружье, взятое у отца. Она спрятала его в тубусе, поднялась в кабинет, где шел урок, и начала стрелять по одноклассникам, а затем покончила собой. Из-за стрельбы скончались два подростка, включая саму Алину, пятеро получили ранения.
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Алина Юрчак