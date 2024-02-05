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Мурашко рассказал о выгоде замещения иностранных лекарств российскими

Мурашко: замещение иностранных препаратов российскими даёт выигрыш в цене
05 февраля 2024, 09:21
Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

Замещение иностранных препаратов отечественными даёт значительный выигрыш в цене. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что все лекарства, которые можно заместить, будут обязательно заменены российскими аналогами. Это показало свои плюсы, а именно, выигрыш по стоимости и доступности.

Так, по словам Мурашко, результаты прошлого года показали, что экономия по лечению онкологических заболеваний составила более 10%.


Министр подчеркнул, что такая экономия позволяет высвободить средства для внедрения новых технологий в медицину.

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#минздрав рф
#михаил мурашко
#медицина
#лекарства
#россия
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Строители отчитались о ходе возведения школы на 1050 мест в Пушкине
05 февраля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1050 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Новое Пушкино», в настоящее время степень готовности объекта составляет 50%, сообщает пресс-служба Минжилролитики Московской области.
«Сейчас завершены монолитные работы, внутренняя кладка из газобетона и устройство наружных сетей, построена кровля», — отмечается в сообщении.
В настоящее время на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, монтируются внутренние инженерные системы, устанавливаются окна.

Общая площадь новой трёхэтажной школы составит более 13 тысяч квадратных метров. В планах также благоустройство прилегающей территории на площади около 30 тысяч квадратных метров.

Объект создаётся за счёт средств застройщика — ГК «Инград» в рамках договора о комплексном развитии территории. Школу должны сдать в эксплуатацию в 2025 году.

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#строительство
#минжилполитики мо
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Правительство РФ уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев
Выплаты доброльцам больше не учитываются при назначении пособия на детей
05 февраля 2024, 09:32

Фото: iStock/Fascinadora

Единовременные выплаты добровольцам, связанные с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях, больше не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Отмечается, что соответствующее уточняющее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине напомнили, что единое пособие, выплачиваемое при рождении и воспитании ребёнка, было введено 1 января 2023 года. Оно объединило несколько действующих мер соцподдержки нуждающихся семей. Пособие выплачивается беременным женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках, а также родителям детей до 17 лет. Денежные выплаты предназначены для тех семей, чьи доходы не доходят до уровня одного регионального прожиточного минимума на человека.

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#правительство
#пособия
#дети
#добровольцы
#михаил мишустин
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В Подольске спасли мальтийскую болонку, прожившую в лесу полтора года
05 февраля 2024, 09:31

Фото: iStock/Fascinadora

Домашняя собака породы мальтийская болонка, которая пропала полтора года назад, нашлась у ворот СНТ «Берёзка» городского округа Подольск, передаёт корреспондент Мария Андрюхина.
Тяжёлая история болонки по кличке Сахарок началась в августе позапрошлого года. Хозяйка Сахарка привезла собаку в приют под предлогом того, что хочет проконсультироваться у ветеринаров, но бросила питомца и уехала. Сахарка приютила девушка из микрорайона Весенний, однако в тот же день пёс сбежал.

Волонтёры искали Сахарка полтора месяца, за него предлагали вознаграждение в 100 тысяч рублей, однако так и не смогли найти.

«И вот, 4 февраля 2024 года Сахарок из последних сил выбрался из леса и лёг под ворота СНТ «Берёзка». В трёх километрах от того места, где потерялся в августе 2022 года», — говорится в сообщении.

Жители СНТ позвонили зоозащитнику Игорю Айрапетяну, и тот забрал собаку. Пёс очень истощён и зарос, из-за колтунов он не мог согнуть лапы, а один коготь врос в подушечку. Грумеры приводили Сахарка в порядок более двух часов, пёс всё ещё нуждается в лечении, однако теперь он поселился в приюте «Дом мелкашей» и получает всю необходимую помощь.

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#подольск
#собака
#зоозащитник
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Мурашко: на российский рынок продолжают поступать препараты из-за границы
05 февраля 2024, 08:56

Фото: iStock/SweetBunFactory

На российский рынок продолжают поступать новые зарубежные медицинские препараты. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать», - цитирует РИА Новости Мурашко.

При этом он отметил, что, если какие-то компании не хотят поставлять препараты на российский рынок, то стоит производить их самостоятельно, несмотря на патенты.

Он также отметил, что многие страны солидарны с Россией по вопросы смены пола. По его словам, законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения, и РФ не одинока в своей позиции.

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Мурашко озвучил мнение многих стран о позиции России по смене пола
Мурашко: многие страны поддерживают позицию России по вопросу смены пола
05 февраля 2024, 08:26

Фото: сайт Кремля

Россия в вопросе смены пола придерживается классических ценностей и многие страны поддерживают такую позицию. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, многие государства согласны с позицией Москвы по смене пола и рассматривают также только классическое трактование двух полов. Он также надеется, что голоса, звучащие сегодня от России и других стран по данному вопросу, будут услышаны.

Напомним, в России запретили смену пола в июле 2023 года. Данная процедура в стране теперь возможна только по медицинским показаниям.

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РБК: Москва, Петербург и Кубань лидируют по сокращению спроса на льготную ипотеку
05 февраля 2024, 07:12

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. Это следует из статистики «Дом.РФ», проанализированной РБК. По информации издания, именно эти регионы оказались наиболее сильно пострадавшими от ужесточения госпрограммы.
Только за один неполный январь наступившего 2024 года граждане подали в Москве 7,97 тыс. заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню. В Санкт-Петербурге количество обращений за кредитами по этой госпрограмме упало по сравнению с прошлым годом на 28,9% год к году, а в Краснодарском крае — на 16,6%.

При этом в целом по стране число заявок на льготную ипотеку под 8% за тот же самый период выросло год к году на 7 процентов.

В середине декабря минувшего года правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по общей программе льготной ипотеки, для столичных регионов — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб. Одновременно для всех регионов был поднят размер первоначального взноса до 30% с установленных осенью 20%.

Побочным эффектом подобных изменений стал конфликт российских банков и застройщиков: ряд крупнейших кредитных организаций начал выдавать льготную ипотеку только заемщикам «от партнеров», чтобы получать от продавцов жилья комиссионные.

Правительство России собирается продлить срок действия льготной программы «Семейная ипотека». Кроме того, планируется поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в новых регионах РФ. Об этом сообщил заместитель главы кабинета министров Марат Хуснуллин во время своего выступления на пленарном заседании на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 4 февраля.

Вице-премьер отметил, что правительство видит свою задачу в определении будущего ипотечных программ, и тут же добавил, что «Семейная ипотека» точно останется, так же как и льготные программы для Дальнего Востока и для новых российских регионов.

В России в данный момент действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная под 6%, для IT-специалистов под 5%, сельская под 3%, дальневосточная под 2%, а также льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки при этом рассчитан до 1 июля 2024 года.

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#санкт-петербург
#льготная ипотека
#краснодарский край
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«Известия»: Депутаты хотят запретить рассаживать в самолётах семьи с детьми
05 февраля 2024, 06:44

Фото: iStock/Radist

Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи с детьми по разным местам в самолётах. Соответствующий законопроект в виде поправок в Воздушный кодекс РФ готовят депутаты Госдумы, сообщают «Известия».
Пока что власти лишь рекомендовали перевозчикам не разъединять детей с их родителями на время полёта. Однако единого подхода на этот счёт у авиакомпаний нет до сих пор.

Да и сами парламентарии пока ещё не определились с возрастом детей, для которых должен быть актуален подобный запрет.
Сейчас авторы документа рассматривают несколько вариантов — например, для пассажиров до 12 или 14 лет (а в случае, если речь идёт о ребёнке с инвалидностью — то и до достижения им 18-летнего возраста).

При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, говорит одна из авторов идеи — первый зампред думского комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, единоросс Татьяна Буцкая.

«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь», — подчеркнула она.

При подготовке поправок учтут возражения бизнеса. Главная цель — обеспечить безопасность перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поддержала предложение о выделении отдельного ряда для в самолетах для пассажиров с животными. По её словам, для пассажиров, которые путешествуют без животных, но при этом находятся в салоне по соседству с ними, не всегда это приятно. У людей бывают аллергии. Могут быть иные причины, доставляющие дискомфорт пассажирам. Поэтому эта инициатива направлена на то, чтобы позаботиться о пассажирах, которые передвигаются без животных.

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#законопроект
#дети
#семьи с детьми
#самолёты
#госдума
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Глава Минздрава: Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать
05 февраля 2024, 06:27

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В России планируется ужесточить контроль за оборотом медицинского спирта, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточения мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот», — объяснил министр.

Официальная позиция Минздрава состоит в том, что нелегальный оборот медицинского спирта недопустим, так как может привести к увеличению потребления алкоголя и негативному влиянию на здоровье и продолжительность жизни людей.

Ранее в России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их предлагают продавать в определённые часы по аналогии с алкоголем. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ.

Людей с алкогольной зависимостью в России всё больше. Их число начало расти с 2022 года, — тогда врачи выявили более 50 тысяч таких пациентов, отметили в Росстате. Почти 13 тысяч из них — с алкогольным психозом, который сопровождается галлюцинациями и нарушениями сна.

Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Радио 1» объяснил, что рост числа россиян с алкогольной зависимостью в 2022 году свидетельствует о том, что этих людей не выявили раньше.

Врач напомнил, что порядка 3-5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости, в числе которых находится алкогольная, наркотическая и никотиновая. Поэтому этот процент склонен к злоупотреблению алкоголем вне зависимости от экономических или политических проблем.

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#минздрав рф
#спирт
#михаил мурашко
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Бакальчук: Склад в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности
05 февраля 2024, 04:44

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сгоревший в Шушарах склад Wildberries полностью соответствовал всем имеющимся нормам пожарной безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявила основательница и глава маркетплейса Татьяна Бакальчук
«Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности <...> у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам», — отметила она.



Как заявлял ранее замглавы Минпромторга РФ, статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов, склад в Шушарах не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, а сам факт его работы «является странным».

Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли. 16 января стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт в мессенджере и пропал.

По предварительным данным, ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. По факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Татьяна Бакальчук и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже договорились о строительстве в регионе нового склада и распределительного центра. Он будет на треть больше того, что сгорел в Шушарах. Новый объект будет возведён в индустриальном парке М10 в Красном Бору Тосненского района области. Площадь складских помещений нового распределительного центра составит 154 тысячи квадратных метров.

По словам Дрозденко, инвестиции фирмы Wildberries в проект составят около 9 миллиардов рублей. Новый объект позволит складировать и хранить до 14 миллионов единиц товарной продукции в год. Логистическая обработка товаров составит 115 единиц в год. Будет создано 7,5 тысячи новых рабочих мест. Реализовать проект запланировано к IV кварталу 2025 года, но первая очередь, по словам Бакальчук, будет запущена уже в этом году.

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