Мурашко рассказал о выгоде замещения иностранных лекарств российскими

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид
Замещение иностранных препаратов отечественными даёт значительный выигрыш в цене. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что все лекарства, которые можно заместить, будут обязательно заменены российскими аналогами. Это показало свои плюсы, а именно, выигрыш по стоимости и доступности.
Так, по словам Мурашко, результаты прошлого года показали, что экономия по лечению онкологических заболеваний составила более 10%.
Министр подчеркнул, что такая экономия позволяет высвободить средства для внедрения новых технологий в медицину.
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Анастасия Чинкова