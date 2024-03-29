Мурашко сообщил о ситуации с пострадавшими в теракте, которые сейчас в больнице

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
В пятницу 29 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко поделился свежими данными о количестве пострадавших в «Крокусе», которые выписаны из больниц или продолжают оставаться в стационарах на лечении.
По данным министра, из больниц на сегодняшний день выписаны 98 человек, 69 — остаются в стационарах. В больнице умер еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения, сообщил Мурашко.
Пострадавших в «Крокус Сити Холле» увозили в 22 больницы Москвы и Московской области. Первых раненых приняла Красногорская городская больница.
Основной характер травм у переживших трагедию — огнестрельные ранения, ожоги, отравления угарным газом, ушибы и переломы. Кроме того, практически всем понадобилась помощь психологов из-за пережитого стресса и шока.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382
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Пострадавших в «Крокус Сити Холле» увозили в 22 больницы Москвы и Московской области. Первых раненых приняла Красногорская городская больница.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382
Читайте также:
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Мария Федоровцева