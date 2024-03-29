Лавров высказался о международной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» оценил международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Глава ведомства отметил, что Запад пытается убедить всех в том, что Украина не имеет никакого отношения к произошедшему.
По словам Лаврова, Запад обвиняет «Исламское государство»*, говоря о том, что больше никого не нужно подозревать, особенно Киев.
Дипломат добавил, что Россия не будет делать окончательных выводов до полного завершения расследования. Однако, прежде всего, нельзя исключать возможность того, что исполнители теракта перед задержанием бежали на Украину.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия и Запад не имеют дипломатических связей.
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«Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым. Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему», – подчеркнул Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия и Запад не имеют дипломатических связей.
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* ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России
Александр Климов