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Президенту России Владимиру Путину необходимо доказать, что он ошибается по поводу возможности достижения победы России над Украиной. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
«Спустя два года Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача - доказать, что он ошибается», — написал Кэмерон в соцсети X.
Ранее Путин заявлял, что Россия не начинала специальную военную операцию раньше, так как рассчитывала на порядочность партнёров и на исполнение ими минских договорённостей. Москва не предполагала, что европейцы даже не думали их реализовывать.
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