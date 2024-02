В Великобритании заявили, что стоит убедить Путина в его ошибке по вопросу Украины

Фото: istockphoto/MarianVejcik



Изначально предварительный текст документа планировалось огласить вечером, 25 февраля, сообщает издание The Washington Post. Теперь примерно пятая часть структур федерального правительства США прекратит работу 2 марта. Для оставшихся 80% государственных правительственных институтов крайний срок наступит всего через неделю, пишут авторы материала.Отмечается, что даже частичная приостановка работы министерств приведёт к нарушению федеральных программ продовольственной помощи, среди которых Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей (англ. The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children - WIC, прим. ред.).Конгресс США не может принять правительственный бюджет с осени 2023 года. Такая ситуация сложилась из-за непрекращающихся разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий. Первые контролируют Сенат, вторые составляют большинство в Палате представителей. Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав за уже одобренный верхней палатой законопроект о нуждах национальной безопасности, включающий пункт о выделении $95,34 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.