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В Великобритании заявили, что стоит убедить Путина в его ошибке по вопросу Украины

Кэмерон: Путину стоит доказать, что он ошибается по вопросу Украины
26 февраля 2024, 11:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину необходимо доказать, что он ошибается по поводу возможности достижения победы России над Украиной. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
«Спустя два года Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача - доказать, что он ошибается», — написал Кэмерон в соцсети X.

Ранее Путин заявлял, что Россия не начинала специальную военную операцию раньше, так как рассчитывала на порядочность партнёров и на исполнение ими минских договорённостей. Москва не предполагала, что европейцы даже не думали их реализовывать.


О том, что это отнюдь не входило в планы европейцев, Россия узнала позже, когда бывший канцлер Германии и бывший президент Франции прямо заявили, что изначально не собирались их исполнять, сказал Владимир Путин. РФ со своей стороны старалась выполнять договорённости, с какими бы сложностями это бы не было связано, подчеркнул российский президент.

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#президент
#договор
#рф
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Байден оконфузился, перепутав Путина и Си Цзиньпина
Байден спутал Путина и Си Цзиньпина
26 февраля 2024, 11:35

Фото: сайт Белого дома

Действующий американский президент Джо Байден опозорился, перепутав Китай с Россией, выступая на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов. Об этом пишет Sky News Australia.
В рамках своего выступления Байден рассказывал, как бывший президент США Барак Обама призвал его наладить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал Байден.

Однако он сразу же попытался исправиться и добавил, что прошел с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю.

Ранее Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — процитировала его пресс-служба Белого дома.

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#сша
#президент
#отношения
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Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Путин поздравил Эрдогана с юбилеем и поблагодарил за вклад в развитие отношений
26 февраля 2024, 11:35

Фото: iStock/george tsartsianidis

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения, об этом сообщает канцелярия Эрдогана.
В ходе диалога Владимир Путин выразил Эрдогану слова благодарности за вклад в развитие двусторонних отношений и поздравил его с юбилеем.

Сегодня президенту Турции исполнилось 70 лет.

Также лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган вновь отметил, что Анкара готова содействовать в установлении мира и урегулированию вооруженного конфликта.

Ранее президент России поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования, подробнее читайте в материале «Радио 1».


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#конфликт
#владимир путин
#турция
#развитие
#переговоры
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Американский Конгресс пока не смог договориться предотвращении шатдауна
26 февраля 2024, 11:34

Фото: istockphoto/trekandshoot

В минувшие выходные американские законодатели отказались от предварительных планов огласить текст закона о сделке по финансированию. Таким образом, Конгресс упустил возможность предотвратить надвигающийся крайний срок вынужденной приостановки работы правительства (шатдауна).
Изначально предварительный текст документа планировалось огласить вечером, 25 февраля, сообщает издание The Washington Post. Теперь примерно пятая часть структур федерального правительства США прекратит работу 2 марта. Для оставшихся 80% государственных правительственных институтов крайний срок наступит всего через неделю, пишут авторы материала.

Отмечается, что даже частичная приостановка работы министерств приведёт к нарушению федеральных программ продовольственной помощи, среди которых Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей (англ. The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children - WIC, прим. ред.).

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Конгресс США не может принять правительственный бюджет с осени 2023 года. Такая ситуация сложилась из-за непрекращающихся разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий. Первые контролируют Сенат, вторые составляют большинство в Палате представителей. Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав за уже одобренный верхней палатой законопроект о нуждах национальной безопасности, включающий пункт о выделении $95,34 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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#конгресс
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Глава МИД ФРГ Бербок призвала надавить на Путина из-за конфликта на Украине
26 февраля 2024, 11:24

Фото: iStock/andriano_cz

На президента России Владимира Путина необходимо оказать давление из-за конфликта на Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ZDF.
По ее мнению, в настоящее время российский лидер не хочет завершения вооружённого конфликта на Украине.

«Путин сейчас не хочет мира. Именно поэтому нам нужно создать максимальное давление на международном уровне», - призвала глава дипломатии.
Кроме того, она предложила оказать влияние на Китай, Северную Корею и Иран. Напомним, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с киевской стороной, однако Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил диалоги по мирному урегулированию конфликта, подписав соответствующий указ.

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Соперница Трампа Никки Хейли лишилась поддержки крупного спонсора
26 февраля 2024, 11:09

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Соперница Дональда Трампа за выдвижение от Республиканской партии в качестве кандидата на пост президента США лишится финансовой поддержки крупного спонсора — организации «Американцы за процветание».
Это стало известно после её поражения на праймериз в штате Южная Каролина, сообщают обозреватели информационного агентства Bloomberg, ссылаясь на оказавшуюся в их распоряжении служебную записку. Таким образом, предвыборная кампания экс-губернатора этого штата и бывшего постоянного представителя США при ООН Хейли осталась без солидной части финансирования.

Старший советник организации «Американцы за процветание» Эмили Зайдель заявила, что в главных штатах Хейли ожидают проблемы, так что её путь к победе вряд ли «сможет расшириться». После победы на праймериз в Южной Каролине экс-президент Дональд Трамп получил возможность к середине марта набрать нужное количество голосов для того, чтобы быть назначенным кандидатом от партии республиканцев на пост главы Белого дома.

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Германия и Индия тайно обсуждают поставку снарядов для ВСУ
26 февраля 2024, 11:05

Фото: iStock/bbsferrari

Германия ведёт в тайне от России переговоры с Индией по поводу закупки для ВСУ вооружения и боеприпасов, сообщает издание Spiegel.
По информации агентства, власти Нью-Дели не желают открыто продавать свои гранаты Киеву из-за дружеских отношений с Москвой. В связи с этим Германия инициировала тайное обсуждения этого вопроса. Стороны рассматривают возможность поставок боеприпасов Украине через посредников.

Кроме того, проведение подобных диалогов возможно с рядом других африканских стран, которые также владеют артиллерийскими боеприпасами.

Прежде сообщалось, что Индия призвала страны большой семерки отложить введение ограничений на ввоз алмазов из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#боеприпасы
#поставки
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Информаторы рассказали о предстоящих выборах 2,6 миллионам подмосковных избирателей
26 февраля 2024, 10:44

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Подмосковье о предстоящих президентских выборах проинформированы более 2,6 млн избирателей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По данным на утро 26 февраля, проинформированы 2 618 747 жителей нашего региона, которые в личной беседе с членами участковых избирательных комиссий получили полную информацию о грядущих выборах президента России. Из них 73% заявили, что планируют принять участие в выборах. Причём большинство собирается посетить избирательный участок лично», – сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям рассказывают о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.
К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Жители Подмосковья могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК».

Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#голосование
#информация
#подмосковье
#московская область
#президент
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Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования
26 февраля 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и победой белорусских патриотических сил. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства» — обратился Путин к Лукашенко.

Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество новых народных избранников в составе Палаты представителей Национального Собрания, а также местных советов разных уровней с российскими коллегами. Кроме того, Путин пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Ранее Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси заявлял, что Россия и Белоруссия намерены работать в направлении обеспечения равной и неделимой безопасности в рамках установления многополярного мира.

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#явка
#путин
#лукашенко
#рф
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Украинский конфликт может перерасти в ядерную войну
ICAN: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну
26 февраля 2024, 10:22

Фото: iStock/Gerasimov174

Украинский конфликт имеет риск перерасти в ядерную войну. Так считает координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Ее слова передает РИА Новости.
Она пояснила, что за минувшие два года увеличилась риторика и опасное поведение по вопросу ядерной эскалации.


«Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации», — считает Сандерс-Закре.

Она добавила, что на сегодняшний день риск применения ядерного оружия довольной высокий. Особенно, если брать в учет, что все государства, у которых есть ядерное оружие, создают новое, еще более опасное. При этом несколько государств, обладающих ядерным оружием, активно конфликтуют между собой.

По словам Сандерс-Закре, единственным способом, который мог бы гарантировать предотвращение ядерной эскалации и ядерной — это полная ликвидация ядерное оружие. Она считает, что именно договор о запрещении ядерного оружия может обеспечить путь к ликвидации ядерного оружия. Эксперт заключила, что все страны должны присоединиться к данному договору, для того чтобы добиваться полной отмены ядерного оружия.

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#оружие
#договор
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#ядерное оружие
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