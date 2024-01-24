В Подмосковье за парковку у контейнерных площадок водителей оштрафовали на 130 тыс рублей

Фото: ГУСТ МО
С начала января автовладельцы за парковку около контейнерных площадок заплатили 130 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
При парковке автомобиля водитель может получить не только штраф, но и повреждения кузова транспортного средства.
Стоит добавить, что припаркованные транспортные средства у контейнерных площадок мешают подъезду мусоровозов для разгрузки бункеров и уборочной технике, которая прометает прилегающую зону.
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«Местные жители не остаются равнодушными к нарушению правил парковки. С начала месяца через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел» были привлечены к ответственности автомобилисты, которые получили штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей. Больше всего таких случаев зафиксировали в Ленинском и Одинцовском городских округах. По одному нарушителю оштрафовали в Королеве, Солнечногорске и Чехове», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева