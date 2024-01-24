«Умные» автомобили ГУСТ МО зафиксировали свыше 4 тысяч нарушений уборки территории

Фото: ГУСТ МО
«Умные» автомобили ГУСТ МО зафиксировали более 4,3 тысячи дефектов на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Технологи, которыми оснащены «умные автомобили» ГУСТ МО, позволяют быстро выявлять нарушения уборки мусора на территории, вандальные надписи, перебои в работе уличного освещения, а также некачественную уборку снега зимой.
Стоит добавить, что все выявленные нарушения сразу же передаются в соответствующие службы.
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«Наши помощники на прошлой неделе обнаружили и направили на устранение 4 347 различных замечаний. Больше всего недочетов искусственный интеллект выявил по теме несвоевременного вывоза снега — обнаружено 2000 навалов. Также нейросеть зафиксировала случаи загрязнения опор освещения — более 500 дефектов и акты вандализма на городских зданиях и сооружениях — около 400 замечаний», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева