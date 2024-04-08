Мусульмане в праздничной одежде посетят более 40 площадок: как пройдёт Ураза-байрам в Подмосковье

Фото: пресс-служба ДУМ МО
10 апреля мусульмане всего мира будут встречать большой праздник — Ураза-байрам. По-другому он называется «Ид аль-Фитр», что означает «праздник прекращения поста». То, что в течение великого поста священного месяца Рамадан было запрещено, станет дозволенным.
С учетом того, что исламский календарь идёт по лунному летоисчислению, праздник наступает после захода солнца — в ночь с 9 на 10 апреля.
Про подготовку и священные ритуалы в беседе с «Радио 1» рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов.
Также председатель Духовного управления мусульман Московской области сказал, что в праздник принято посещать кладбище, раздавать милостыню нуждающимся, навещать страждущих людей. Самое главное – не растратить ту энергию и духовность, которые были приобретены во время Рамадана.
Если нет возможности прийти на праздничную молитву, можно в 7 утра подключиться к онлайн-трансляции.
На площадках проведения молитв будут соблюдены все меры безопасности, поэтому следует приходить налегке — без больших сумок, также нужно слушать волонтёров и соблюдать все правила.
Известно, что в Московской области в этом году будут открыты более 40 площадок для празднования исламского праздника Ураза-байрам.
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Про подготовку и священные ритуалы в беседе с «Радио 1» рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов.
«Перед тем, как прийти в мечеть, нужно совершить полное омовение и надеть праздничную одежду. В 7:00 на специально подготовленных площадках в Подмосковье начнутся праздничные молитвы. Имамы будут читать проповеди. После проповеди и коллективных молитв, единоверцы разойдутся по домам и будут встречать праздник с родными и близкими», — сказал Муфтий.
Также председатель Духовного управления мусульман Московской области сказал, что в праздник принято посещать кладбище, раздавать милостыню нуждающимся, навещать страждущих людей. Самое главное – не растратить ту энергию и духовность, которые были приобретены во время Рамадана.
Если нет возможности прийти на праздничную молитву, можно в 7 утра подключиться к онлайн-трансляции.
«Для мужчин прийти на праздничную молитву— это обязанность, послушать проповедь, увидеть своих единоверцев, женщины могут дистанционно послушать проповедь в 7 утра через прямую трансляцию», — объяснил собеседник.
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На площадках проведения молитв будут соблюдены все меры безопасности, поэтому следует приходить налегке — без больших сумок, также нужно слушать волонтёров и соблюдать все правила.
«Будет досмотр. Приходить на молитвы нужно налегке, без вещей. Безопасность превыше всего, поэтому нужно быть бдительными. Наша задача провести праздник достойно», — заключил Муфтий Московской области.
Известно, что в Московской области в этом году будут открыты более 40 площадок для празднования исламского праздника Ураза-байрам.
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Диана Аванесян