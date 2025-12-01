Стало известно, какая икра сильнее всего подешевела в РФ
Аналитики компании «Атол» провели исследование и выяснили, что в этом году некоторые виды икры подешевели, сообщает РИА Новости.
Лидерами снижения стали сельдь и треска. Средний чек за полкилограмма икры минтая упал на три процента и теперь составляет 536 рублей. В то же время продукт из мойвы подорожал на четыре процента, достигнув 392 рублей. Икра палтуса выросла в цене на девять процентов, теперь она стоит 1 715 рублей.
Самой дорогой остается икра кеты, цена которой достигла 5 385 рублей, увеличившись на четыре процента, а лосося сохранила свою стоимость.
Наибольшее повышение цен наблюдается у щуки — она подорожала на 21% и теперь стоит 1 623 рубля. Средний чек на черную икру составил 32 343 рубля, что на восемь процентов выше, чем в прошлом году. Сегмент имитированной продукции также показал рост цен в этом году.
