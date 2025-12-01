Стало известно, какая икра сильнее всего подешевела в РФ

01 декабря 2025, 08:27

Икра сельди и трески сильнее всего подешевела в России

Фото: iStock/Pavel Gerasimenko

Аналитики компании «Атол» провели исследование и выяснили, что в этом году некоторые виды икры подешевели, сообщает РИА Новости.