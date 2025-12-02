Кубанцу продали ядовитого иглобрюха вместо скумбрии

02 декабря 2025, 12:41

Фото: iStock/flyparade

Житель Тихорецка столкнулся с тревожной ситуацией после покупки рыбы. Он приобрел скумбрию, но после разморозки продукт оказался совершенно другим. Внешний вид выдал в нем ядовитого серебристого иглобрюха. Об этом пишет «Shot Проверка».