Кубанцу продали ядовитого иглобрюха вместо скумбрии
Житель Тихорецка столкнулся с тревожной ситуацией после покупки рыбы. Он приобрел скумбрию, но после разморозки продукт оказался совершенно другим. Внешний вид выдал в нем ядовитого серебристого иглобрюха. Об этом пишет «Shot Проверка».
Этот вид содержит опасный яд — тетродотоксин, который может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу. После инцидента прокуратура начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства дела и защитить права потребителей.
До этого стало известно, что в Краснодаре двухлетняя Николь попала в больницу после посещения частного бассейна «Облака сити». Мама девочки, Юлия, рассказала, что у дочери появилась сыпь в интимной зоне.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске подросток применил нож против мужчины, который не дал ему курительное табачное изделие.
Читайте также: