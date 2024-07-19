«Мутные конторки»: в Госдуме рассказали о наживающихся на семьях бойцов СВО юристах

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В России организации, оказывающие юридические услуги, наживаются на семьях участников СВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
Он рассказал, что схема действий этих «мутных конторок» выглядит так: они связывают с близкими участников СВО и предлагают им свои услуги по ценам, в разы превышающим стоимость отказа от защиты своих прав.
Иванов также привёл пример. К нему обратилась жена военного, которой за помощь в решении вопроса о выплатах мужу озвучили сумму в 225 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что в такой стоимости нет ничего противозаконного, однако «совесть-то надо иметь».
В связи с такой проблемой депутат напомнил, что родственники бойцов могут обратиться за юридической помощью в Минобороны, ва военную прокуратуру, к уполномоченным по правам человека в регионах, а также в фонд «Защитники Отечества».
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Иванов также привёл пример. К нему обратилась жена военного, которой за помощь в решении вопроса о выплатах мужу озвучили сумму в 225 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что в такой стоимости нет ничего противозаконного, однако «совесть-то надо иметь».
В связи с такой проблемой депутат напомнил, что родственники бойцов могут обратиться за юридической помощью в Минобороны, ва военную прокуратуру, к уполномоченным по правам человека в регионах, а также в фонд «Защитники Отечества».
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Анастасия Чинкова