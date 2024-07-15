«Ветераны России» предложили Меладзе продать виллу и перечислить деньги на СВО

Фото: миедиасток.рф
Общественная организация «Ветераны России» предложила певцу Валерию Меладзе продать свою виллу и перечислить деньги на СВО. Об этом пишет Mash.
По их мнению, так артист не словом, а делом докажет свой патриотичный настрой.
Ранее сообщалось, что покинувший РФ Меладзе скучает по стране и планирует вернуться. Артист сообщил об этом своим родным во время краткого визита в Россию в июне.
Активисты движения «Ветераны России» выступили с предложением сделать из виллы певицы Софии Ротару санаторий и госпиталь для лечения и реабилитации бойцов спецоперации. «Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России
Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Йокичу
Получивший паспорт участник СВО из Египта захотел отказаться от гражданства РФ
«Такой поступок докажет, что Меладзе готов внести свой вклад в помощь добровольцам и военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий», — сказал Ильдар Резяпов.
Ранее сообщалось, что покинувший РФ Меладзе скучает по стране и планирует вернуться. Артист сообщил об этом своим родным во время краткого визита в Россию в июне.
Активисты движения «Ветераны России» выступили с предложением сделать из виллы певицы Софии Ротару санаторий и госпиталь для лечения и реабилитации бойцов спецоперации. «Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России
Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Йокичу
Получивший паспорт участник СВО из Египта захотел отказаться от гражданства РФ
Дарья Осипова