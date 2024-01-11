Муцениеце подала новый иск на Прилучного после отказа от алиментов

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Российская актриса Агата Муцениеце снова подала иск на бывшего мужа Павла Прилучного. Актриса настойчиво стремится получить алименты для своих двух детей. Об этом сообщает StarHit, ссылаясь на пресс-службу Головинского суда Москвы.
Актеры развелись в 2020 году спустя 9 лет брака. Изначально казало, что все вопросы были решены мирно. В конце 2023 года Муцениеце отказалась от иска к Прилучному, но позже снова обратилась в суд. 25 декабря новый иск Агаты подали в Головинский районный суд Москвы и недавно зарегистрировали для рассмотрения.
Актриса потребовала каждый месяц выплачивать треть от дохода экс-супруга до 2031 года, пока старшему сыну Тимофей не станет совершеннолетним. Затем данная сумма уменьшится до 25 процентов и будет выплачиваться до достижения 18-летия их дочери Мии.
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