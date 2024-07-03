«Сексуальная машина»: психолог назвала отличия между содержанкой и женой-соратницей

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Взаимоотношения мужчин и женщин всегда непросты. Один из самых острых вопросов в современном социальном пространстве — общий бюджет. Каким он должен быть у партнеров? Кто должен взять в свои руки обязанность за удовлетворение потребностей в паре? Многие люди выступают за равноправие, а другая часть требует, чтобы полностью за финансы отвечали мужчины.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» сообщила, что сегодня у современного поколения очень «разрушительное понимание» семейного бюджета.
По словам специалиста, 99% процентов мужчин живут на фиксированную заработную плату, поэтому им тяжело набирать нужную для некоторых женщин высоту в финансах.
Она добавила, что о своих ценностях и желаниях женщина должна говорить партнеру до того, как они начинают строить серьезные отношения с распределением общего бюджета.
Но для серьезной жизни, по словам эксперта, мужчина выберет ту женщину, которая не будет «транжирить» его заработки, а будет к ним относиться добропорядочно и уважительно.
Если же в паре возникли сложности с семейным бюджетом, значит, партнеры не проговорили свои ценности.
В завершении беседы она обратила внимание на то, что потребительские истории всегда заканчиваются расставанием.
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«От женщин-иждивенок, девочек-потребителей я часто слышу: «Моя зарплата мне на шпильки, булавки и каблучки, а его зарплата на содержание семьи». В этом месте женщина выступает потребительницей чужого благополучия и выставляет себя абсолютно несамостоятельной иждивенкой», — сказала эксперт.
По словам специалиста, 99% процентов мужчин живут на фиксированную заработную плату, поэтому им тяжело набирать нужную для некоторых женщин высоту в финансах.
«Если мужчина зарабатывает очень много, тогда он с этим будет справляться — это 1% от нашего российского общества, а другие 99% живут на зарплату. Это не те, которые пилят чьи-то бюджеты или собирают деньги на играх или сомнительной деятельности, связанной с уголовном преследованием. Современные российские мужчины деньги не получают, не отшибают, не пилят, а зарабатывают. И жена, подруга по жизни, соратница тоже должна уважительно относиться к его доходам. Если женщина дудит в одну дудку и не хочет экономить, то это может побудить мужчину к каким-то неправомерным действиям или подвергнуть его эго большому унижению. Мужчина перестает ценить такую партнершу»,— отметила психоаналитик.
Она добавила, что о своих ценностях и желаниях женщина должна говорить партнеру до того, как они начинают строить серьезные отношения с распределением общего бюджета.
«Стоит заранее говорить про бюджет. Например: «Я хочу думать о красе ногтей, я хочу быть для тебя выспавшейся, красавицей, хочу для тебя сохранить молодость. Я буду тратить все наши деньги на косметологов, новые луки, для этого я буду вдохновлять тебя, чтобы ты больше зарабатывал, чтобы у тебя было настроение возвращаться домой, чтобы у тебя был вкусный ужин с бокалом вина. Я не хочу быть замотана бытом, кухнями, стиральными машинами, детьми. Тогда мужчина соглашается иметь в жизни такую музу», — поделилась Ирина Смолярчук.
Но для серьезной жизни, по словам эксперта, мужчина выберет ту женщину, которая не будет «транжирить» его заработки, а будет к ним относиться добропорядочно и уважительно.
«Мужчина будет ценить свою жену как настоящего соратника, а не как расточителя его заработка. Этот женский потребительский подход: «Я тебе не прачка, не сексуальная машина, не повариха, не матка на ножках». Очень пропагандируется среди псевдопсихологов тема, что женщина — это непререкаемая, недосягаемая высота, которую мужчина должен взять на полное содержание, но тогда это не про семью», — сказала собеседница.
Если же в паре возникли сложности с семейным бюджетом, значит, партнеры не проговорили свои ценности.
«Управление семейным бюджетом — это большая история про финансовую грамотность партнеров. Если есть финансовый кризис, то каждый должен завязать поясок и работать совместно на этот проект, как это делает любое предприятие. Если же нет, значит, кто-то из партнеров заходил в семью не для того, чтобы создать эту семью и преумножить, а для того, чтобы за счёт бюджета и заработков другого человека удовлетворить свои личные потребности. Типо: «Как хорошо: я выйду за мужа, он будет меня содержать, я не буду работать, у меня появится больше платьев», — объяснила Ирина Смолярчук.
В завершении беседы она обратила внимание на то, что потребительские истории всегда заканчиваются расставанием.
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Анастасия Бондарева