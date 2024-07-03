«Сексуальная машина»: психолог назвала отличия между содержанкой и женой-соратницей

В 2016 году из колонии освободился Дмитрий Копылов, который прежде за свои деяния получил прозвище «маньяк-малолетка». После выхода на свободу душегуб устроил свою личную жизнь, женился и обзавелся ребенком. О том, как насильник живет сейчас и почему скрывал свое прошлое от сожительницы расскажет редакция «Радио 1».

Как живет маньяк-малолетка после освобождения





Копылов избивал гражданскую жену

Журналисты kp.ru выяснили, что 34-летняя жительница Челябинска познакомилась с Копыловым на СТО, где он работал после освобождения из тюрьмы. Женщина обменялась с мастером телефонами, продолжала поддерживать с ним общение. Однажды Копылов предложил женщине помощь в разгрузке вещей, тогда же они узнали друг друга лучше и их отношения стали близкими.В новом знакомом местную жительницу смущали лишь татуировки. Копылов не посвящал избранницу в свое тюремное прошлое и сообщил ей лишь то, что был судим за кражу.В 2022 году у пары родился ребенок.Собеседница издания рассказала, что через несколько недель после рождения дочери Копылов впервые поднял руку на свою гражданскую супругу. Причиной ссоры стало то, что он не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Сбежав от сожителя вместе с общей дочерью и двумя детьми от предыдущего брака, гражданская супруга Копылова искала пристанища у знакомых. Через какое-то время сожитель нашел ее, заверил, что больше не поднимет на нее руку.Однако Копылов продолжил избивать женщину. Он обвинял в краже ее старших детей, грозился написать заявление в полицию. Женщина была вынуждена взять микрозайм, чтобы погасить долг перед нерадивым супругом, хотя подозревала, что никаких денег у него ее дети не крали.





«Я тоже ночами спать не могу. Мне кошмары снятся, как я убиваю людей», — делился с женщиной Копылов.

«Это был шок. Я четыре года жила с монстром. Я знала, что он такой, но не настолько. Эти его разговоры об убийствах… Я думала, что бред, а он правда убивал», — рассказывала женщина журналистам.

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