Психолог рассказала, как поднять самооценку и перестать ревновать

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Ревность — это чувство неуверенности в себе, подпитанное страхом потерять партнера. Специалисты считают, что эти неприятные ощущения в той или иной степени свойственны всем.
Как работать с ревностью в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос. По ее мнению, нужно понять чего именно вы боитесь.
Если человек не уверен в себе, самооценку можно поднять с помощью действий, которыми он будет гордиться. Ставить маленькие цели в течение дня и достигать их, начать уделять себе больше времени, выглядеть лучше не для партнера, а для себя — существует много подобных способов, заверила специалист.
Если вы ощущаете страх одиночества, то с этим необходимо работать, отметила Кардиакос. Существует специальная техника — нужно выписать всех родственников, знакомых, друзей и посмотреть сколько людей вас окружает. Если в отношениях с ними есть недосказанность, то это важно проговорить.
Нужно научиться успокаивать именно себя, а не требовать доказательств верности от партнера, заключила Анастасия Кардиакос.
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«Если мы работаем со страхом повторения, то здесь помогает когнитивно-поведенческая терапия, когда мы начинаем оспаривать свои мысли. Если что-то было у родителей или в прошлых отношениях, то это абсолютно не означает, что ситуация повторится снова. Я нахожусь в новых отношениях, я принимаю новые действия, я уже прошёл тот этап. Нужно напоминать себе о различиях», — сказала Анастасия.
Если человек не уверен в себе, самооценку можно поднять с помощью действий, которыми он будет гордиться. Ставить маленькие цели в течение дня и достигать их, начать уделять себе больше времени, выглядеть лучше не для партнера, а для себя — существует много подобных способов, заверила специалист.
«Если партнер очень хорош, важно помнить, что выбрал он именно вас. Вы с ним подходите друг к другу нужными детальками. Возможно, вы совсем другой, но в паре часто бывает так — кто-то один более социально заметный, чем второй. И это абсолютно не значит, что второй хуже. Он дополняет в другом», — рассказала психолог.
«Дурачок в глазах других»: Психолог назвала неочевидные причины появления ревности
Если вы ощущаете страх одиночества, то с этим необходимо работать, отметила Кардиакос. Существует специальная техника — нужно выписать всех родственников, знакомых, друзей и посмотреть сколько людей вас окружает. Если в отношениях с ними есть недосказанность, то это важно проговорить.
«Про страх любить и быть уязвимым: глубокая любовь уязвляет так или иначе. Делает нас и слабым, и сильным одновременно. Чем мы сильнее любим, тем мы в чём-то слабее, как при рождении детей. В любой работе с такими тревожными состояниями помогает некоторое сведение фантазии к реальности, потому что тревога — это выдуманная идея о будущем, а ревность — выдуманная идея о настоящем», — объяснила эксперт.
Нужно научиться успокаивать именно себя, а не требовать доказательств верности от партнера, заключила Анастасия Кардиакос.
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Дарья Осипова