Путин: Правительству нужно рассмотреть варианты возвращения иностранных компаний
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть предложения бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
«Правительству <…> рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок, при котором лица недружественных стран получат в собственность, владение или пользование недвижимое имущество для осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в тексте поручения президента.
Дата выполнения данного требования назначена на 1 июля этого года.
На полях ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявлял, что в случае возвращения иностранных компаний необходимо рассмотреть те условия, которые позволят не навредить российскому бизнесу. При этом приход иностранных компаний необходим для создания здоровой конкуренции.