Музей Шаляпина в Петербурге откроют после ремонта не ранее 2027 года
Дом-музей певца Фёдора Шаляпина панируют открыть после ремонта в 2027 году. Пока же экспонаты можно увидеть в Музее истории Санкт-Петербурга.
Отмечается, что дом-музей Федора Шаляпина находится на улице Графтио, 2Б. Там русский певец прожил семь лет перед своим отъездом за границу.
«Сейчас ремонт мемориальной квартиры Федора Ивановича уже закончен. На следующий год мы планируем перевезти туда мебель, картины, личные вещи и другие мемориальные предметы», — сообщила «Петербургскому дневнику» директор музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.
Она отметила, что пока открыть квартиру невозможно, поскольку в помещениях фондохранилищ на четвертом и пятом этажах продолжаются реставрационно-ремонтные работы.
Метелица напомнила, что дом-музей Шаляпина закрыли на капитальный ремонт в 2021 году. Предполагалось, что работы будут завершены в 2026 году. Однако из-за отсутствия финансирования дату открытия перенесли на конец 2027 года.
Пока же предметы мемориальной квартиры можно увидеть в Музее истории Санкт-Петербурга.
