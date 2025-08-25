Музей Шаляпина в Петербурге откроют после ремонта не ранее 2027 года

25 августа 2025, 12:37

Фото: iStock/guruXOOX

Дом-музей певца Фёдора Шаляпина панируют открыть после ремонта в 2027 году. Пока же экспонаты можно увидеть в Музее истории Санкт-Петербурга.





Отмечается, что дом-музей Федора Шаляпина находится на улице Графтио, 2Б. Там русский певец прожил семь лет перед своим отъездом за границу.





«Сейчас ремонт мемориальной квартиры Федора Ивановича уже закончен. На следующий год мы планируем перевезти туда мебель, картины, личные вещи и другие мемориальные предметы», — сообщила «Петербургскому дневнику» директор музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.