Подмосковная компания представила агродрон для растениеводства

19 августа 2025, 22:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Агродрон, разработанный и произведённый подмосковной компанией «КБ Русь», представлен на агропромышленной выставке «День поля Московской области 2025» в Зарайске. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Беспилотник вертолётного типа подходит для растениеводства – посева, распыления удобрений и средств защиты от вредителей. Грузоподъемность дрона – до 30 кг.



«КБ Русь» базируется в городском округе Фрязино. Производит летательные аппараты, в том числе космические.

«Внедрение дронов – не просто тренд, а стратегическое направление, способное изменить лицо современного сельского хозяйства. Разработка и производство беспилотных систем в Подмосковье – пример развития регионального инжиниринга и цифровизации АПК. Это позволит повысить эффективность полевых работ, оптимизировать расход ресурсов и снизить издержки», – отметили в министерстве.