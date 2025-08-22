Выставка «Дневники Победы» отправится в Василеостровский район Петербурга
Выставку «Дневники Победы» можно будет увидеть на Васильевском острове Санкт-Петербурга после завершения работы во Фрунзенском районе города. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По словам гендиректора информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, за три недели выставку посетили порядка 10 тысяч человек. Далее она будет работать в других районах Петербурга.
«В преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда она откроется в Василеостровском районе — у ДК Кирова», — отметил Смирнов.
На выставке представлены материалы «Петербургского дневника» о подвигах советских воинов, основанных на воспоминаниях фронтовиков и очевидцев.
Тем временем в Кузбасском краеведческом музее на Притомской набережной в Кемерове открылась выставка «Бородинское поле — мемориал двух Отечественных войн», пишет «Сiбдепо».
«На выставке представлены 240 подлинных экспонатов в возрасте более 200 лет. Детали военной обстановки в 1812 и 1941 годах. Личные вещи русских и французских солдат, униформа, картины и мельчайшие детали», — говорится в статье.
Здесь можно увидеть кивера, сабли и пуговицы солдат, которые удалось найти на поле боя, а также письма и документы. Отмечается, что экспонаты предоставил фонд Бородинский военно-исторический музей-заповедник.