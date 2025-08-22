Выставка «Дневники Победы» отправится в Василеостровский район Петербурга

22 августа 2025, 13:46

Фото: iStock/TomasSereda

Выставку «Дневники Победы» можно будет увидеть на Васильевском острове Санкт-Петербурга после завершения работы во Фрунзенском районе города. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По словам гендиректора информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, за три недели выставку посетили порядка 10 тысяч человек. Далее она будет работать в других районах Петербурга.





«В преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда она откроется в Василеостровском районе — у ДК Кирова», — отметил Смирнов.

«На выставке представлены 240 подлинных экспонатов в возрасте более 200 лет. Детали военной обстановки в 1812 и 1941 годах. Личные вещи русских и французских солдат, униформа, картины и мельчайшие детали», — говорится в статье.