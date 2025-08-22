На выставке собак буль-типа в Подмосковье выступили свыше 150 животных
Более 150 животных собрала масштабная выставка собак буль-типа, которая состоялась в Дмитровском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В выставке участвовали американские булли, английские бульдоги, стаффордширские бультерьеры и другие породы. Собаки показали свои лучшие качества в условиях строгого соблюдения ветеринарных норм. Контроль обеспечили специалисты государственной ветеринарной службы региона», – уточнили в ведомстве.Там добавили, что все животные прошли обязательный предварительный осмотр. Ветеринары проверили их физическое состояние и наличие документов, в том числе отметки об обязательных прививках.