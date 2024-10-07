В музее-заповеднике «Мелихово» пройдёт фестиваль подростковых театральных студий

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
11 октября в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдёт показ спектаклей подростковых театральных студий. Зрители увидят постановки, затрагивающие сложные проблемы, характерные для подростков, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Артисты социального театра привлекают внимание к актуальным проблемам, вовлекают зрителей в процесс игры, что позволяет им делиться своими переживаниями и преодолевать их.
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