Муж актрисы признался, что изменил с ее матерью

20 марта 2026, 07:17

Тайваньская актриса рассказала о романе бывшего мужа с ее матерью

Тайваньская актриса Цзян Пин спустя двадцать лет после развода раскрыла подробности своей семейной жизни. Ее слова приводит Mothership.





Пин вышла замуж в 21 год за сценариста, который был на 12 лет старше. Первые семь лет отношений она считала счастливыми, но затем семейная жизнь превратилась в кошмар.



Муж начал оскорблять ее, а также признался, что «потерял к ней сексуальный интерес». Заподозрив неладное, актриса прямо спросила, не завел ли он любовницу. Мужчина не стал отрицать и заявил, что у него роман с ее матерью.

«Я могу позаботиться о вас двоих, матери и дочери, одновременно», — сказал он жене.