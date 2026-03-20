Муж актрисы признался, что изменил с ее матерью

Тайваньская актриса рассказала о романе бывшего мужа с ее матерью
Тайваньская актриса Цзян Пин спустя двадцать лет после развода раскрыла подробности своей семейной жизни. Ее слова приводит Mothership.
Пин вышла замуж в 21 год за сценариста, который был на 12 лет старше. Первые семь лет отношений она считала счастливыми, но затем семейная жизнь превратилась в кошмар.
Муж начал оскорблять ее, а также признался, что «потерял к ней сексуальный интерес». Заподозрив неладное, актриса прямо спросила, не завел ли он любовницу. Мужчина не стал отрицать и заявил, что у него роман с ее матерью.
«Я могу позаботиться о вас двоих, матери и дочери, одновременно», — сказал он жене.Оказалось, что измены происходили прямо в их квартире, пока Пин кормила сына в соседней комнате. Узнав об этом, актриса поехала к родителям, но мать просто захлопнула дверь у нее перед носом. Отец позже узнал об измене, и это, по словам Пин, разбило ему сердце.
Через 20 лет после расставания бывший муж так и не раскаялся. Более того, он пытался переложить вину на тещу, утверждая, что это она его соблазнила. Пори этом экс-супруг продолжал искать сексуальных отношений с актрисой. Сама Пин перестала общаться с матерью.