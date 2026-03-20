Полиция задержала троих мужчин, которые насиловали 14-летнюю девочку в отеле
Трое мужчин удерживали и насиловали 14-летнюю девочку в отеле в Испании
В Испании трое мужчин удерживали в отеле, накачивали наркотиками и насиловали 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл ранним утром 14 марта, спустя несколько часов после того, как обеспокоенная семья заявила о пропаже подростка. По данным правоохранителей, перед нападением жертву накачали наркотиками.
В Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства бывшего мужа Седоковой
Девочка, которую удерживали в номере, в какой-то момент смогла выбраться на террасу и перелезть на соседний балкон. После этого она всеми силами пыталась привлечь к себе внимание, надеясь, что насильники не успеют добраться до нее первыми. Сотрудник отеля услышал крики о помощи и вызвал экстренные службы.
Одного подозреваемого задержали по статьям о незаконном лишении свободы, угрозах с ножом, сексуальном насилии и преступлениях, связанных с наркотиками. Ещё двух человек, включая несовершеннолетнего, арестовали по подозрению в незаконном лишении свободы. Полиция продолжает расследовать все обстоятельства дела.
Ранее сообщалось, что болгарские власти освободили россиянина Игоря Гречушкина, которого ранее задержали по делу о взрыве в порту Бейрута, в результате которого погибли более 200 человек.