Полиция задержала троих мужчин, которые насиловали 14-летнюю девочку в отеле

20 марта 2026, 04:59

Трое мужчин удерживали и насиловали 14-летнюю девочку в отеле в Испании

В Испании трое мужчин удерживали в отеле, накачивали наркотиками и насиловали 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на полицию.





Инцидент произошёл ранним утром 14 марта, спустя несколько часов после того, как обеспокоенная семья заявила о пропаже подростка. По данным правоохранителей, перед нападением жертву накачали наркотиками.



