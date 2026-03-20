Пьяному турку, ограбившему ювелирный на осле, грозит до 16 лет тюрьмы

20 марта 2026, 03:42

В Турции мужчине, ограбившему ювелирный и скрывшемуся на осле, грозит до 16 лет тюрьмы

Фото: iStock/iloliloli

В Турции прокуратура потребовала до 16 лет тюрьмы для мужчины, который ограбил ювелирный магазин, а затем скрылся на осле. Об этом сообщило агентство Anadolu.





Инцидент произошёл в феврале этого года в районе Меликгази города Кайсери. Обвиняемый в нетрезвом состоянии отправился на осле в алкогольный магазин, но он оказался закрыт. Тогда мужчина угнал понравившийся ему погрузчик и использовал его для взлома двери соседнего ювелирного магазина. Добычей стали 150 граммов золота. Камеры видеонаблюдения записали, как довольный преступник покинул место происшествия, сидя на осле.



