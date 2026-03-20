Пьяному турку, ограбившему ювелирный на осле, грозит до 16 лет тюрьмы
В Турции прокуратура потребовала до 16 лет тюрьмы для мужчины, который ограбил ювелирный магазин, а затем скрылся на осле. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Инцидент произошёл в феврале этого года в районе Меликгази города Кайсери. Обвиняемый в нетрезвом состоянии отправился на осле в алкогольный магазин, но он оказался закрыт. Тогда мужчина угнал понравившийся ему погрузчик и использовал его для взлома двери соседнего ювелирного магазина. Добычей стали 150 граммов золота. Камеры видеонаблюдения записали, как довольный преступник покинул место происшествия, сидя на осле.
Житель Липецкой области застрелил сотрудника военной полиции в городе Чаплыгине
Украденное золото нашли закопанным в землю и вернули владельцу. Обвиняемый раскаялся, оправдывая свои действия выпитым алкоголем и проблемами с деньгами, однако суд все равно арестовал мужчину.
Генпрокуратура Кайсери подготовила обвинительное заключение, запросив для подозреваемого от 6 лет 4 месяцев до 16 лет лишения свободы за кражу, материальный ущерб и нарушение неприкосновенности рабочего места.
Ранее сообщалось, что тело 69-летней женщины обнаружили в квартире Санкт-Петербурга, которая оказалась полностью захламлена отходами.