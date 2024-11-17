Суд отказался от ускорения процесса по делу Блиновской

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Савеловский суд Москвы отклонил ходатайство представителей государственного обвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие судебные решения.
«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», – говорится в документах.
Адвокаты Блиновской отказались от комментариев, поскольку «не видели соответствующего решения».
Ранее стало известно, что принядлежащая Блинововской недвижимость была продана в счет погашения долга перед налоговой службой. Расследование дела ее мужа было приостановлено на период действия контракта с Министерством обороны России.
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Александр Климов