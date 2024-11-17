Признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае

Елена Блиновская (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)
Признанная в России банкротом «королева марафонов» Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в Объединённых Арабских Эмиратах. Апартаменты, находящиеся в её собственности, расположены в нескольких престижных и востребованных районах Дубая.
Такая информация следует из регистрационных документов эмирата, с которым ознакомилось РИА Новости. Напомним, Арбитражный суд города Москвы официально признал Блиновскую банкротом и ввёл процедуру конкурсной реализации её имущества 13 ноября. Теперь всё её имущество и счета передадут финансовому управляющему, у которого будет полгода, чтобы распродать имущество и погасить долги. Если не успеет, придётся просить у суда отсрочку.
Как эта процедура будет применяться к элитной недвижимости Блиновской в Эмиратах, пока непонятно. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, чтобы уходить от налогов, в результате чего её недоимки в казну составили 918 миллионов рублей.
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Александр Бойцов