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Признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае

Елена Блиновская (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Елена Блиновская (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Признанная в России банкротом «королева марафонов» Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в Объединённых Арабских Эмиратах. Апартаменты, находящиеся в её собственности, расположены в нескольких престижных и востребованных районах Дубая.


Такая информация следует из регистрационных документов эмирата, с которым ознакомилось РИА Новости. Напомним, Арбитражный суд города Москвы официально признал Блиновскую банкротом и ввёл процедуру конкурсной реализации её имущества 13 ноября. Теперь всё её имущество и счета передадут финансовому управляющему, у которого будет полгода, чтобы распродать имущество и погасить долги. Если не успеет, придётся просить у суда отсрочку.

Как эта процедура будет применяться к элитной недвижимости Блиновской в Эмиратах, пока непонятно. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, чтобы уходить от налогов, в результате чего её недоимки в казну составили 918 миллионов рублей.

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Недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу для погашения долга
#суд
#имущество
#долги
#блогер
#информация
#новости
Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике
Independent: северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России
17 ноября 2024, 07:15

Фото: istockphoto.com/ru/Biletskiy_Evgeniy

За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на специалиста по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе Уильяма Брауна.
Ученый рассказал, что магнитный полюс в 1990-х годах дрейфовал в Северный Ледовитый океан, после чего ускорился и направился в сторону Сибири. Примечательно, что его движение вызвано колебаниями, которые невозможно предсказать, в перемешивании расплавленного железа.

По словам Брауна, точно предсказать характер изменений, которые повлечет данная аномалия, сложно, несмотря на то, что ее можно отслеживать.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
#учёный
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#движение
#арктика
#магнитные бури
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Суд отказался от ускорения процесса по делу Блиновской
17 ноября 2024, 05:31

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Савеловский суд Москвы отклонил ходатайство представителей государственного обвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие судебные решения.
«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», – говорится в документах.

Адвокаты Блиновской отказались от комментариев, поскольку «не видели соответствующего решения».

Ранее стало известно, что принядлежащая Блинововской недвижимость была продана в счет погашения долга перед налоговой службой. Расследование дела ее мужа было приостановлено на период действия контракта с Министерством обороны России.

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Недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу для погашения долга

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#суд
#уголовное дело
#налоги
#недвижимость
#елена блиновская
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Лукашенко призвал готовиться к избавлению от бомжей и тунеядцев
Лукашенко: готовьтесь, бомжей и тунеядцев в Белоруссии не будет
16 ноября 2024, 18:45

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев, так как все должны зарабатывать для себя и своей семьи. Об этом он заявил на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах, его выступление транслировал телеканал «Первый информационный». По его словам, власти будут «серьезно разбираться» с данными категориями граждан.
«Давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие? Далеко не все. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешает людям жить… Ребята, мы будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь», — высказался он.
Белорусский лидер также подчеркнул, что нужно не допускать оттока трудоспособных граждан из регионов, давая людям интересную работу посредством создания новых производств. Также важно поднимать уровень жизни, чтобы «у человека вместе с зарплатой росли и мотивация, и квалификация».

По мнению ​Лукашенко, нужно поддерживать тех, кто готов вкладываться в производство, а не ​«пускать его по кругу» ​различных согласований с чиновниками. Если бизнесмен со своим капиталом, ​имеющий опыт и квалификацию, взял кредит, то нужно помочь ему создать свое производство, подчеркнул он.
«Мы не должны стягивать людей в центр, в Минск и его окрестности. Люди должны жить по всей стране», — также добавил глава государства.
Ранее Лукашенко призвал белорусов не гнаться «Gucci, Versace и прочей гадостью», а отдавать предпочтение натуральной одежде.

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#лукашенко
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В Подмосковье за год нашли останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны
16 ноября 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Администрации Можайского округа

В Подмосковье прошла торжественная церемония закрытия «Вахты памяти 2024». Она состоялась в государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике в Можайском городском округе. Поисковики и организаторы мероприятия подвели итоги минувшего сезона.
«В этом сезоне благодаря нашим поисковикам удалось найти останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны бойцов, большинство из которых с почестями были преданы земле. Также установлена судьба 19 человек», — поделилась министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что в Подмосковье действует 113 поисковых организаций с более чем 3000 участников, которые не только отправляются в экспедиции, но и работают в архивах.

За прошедший сезон подмосковные поисковики провели более 380 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, 94 из них прошли в Московской области. По всей стране и на территории союзных государств ими обнаружены останки свыше 380 воинов.

Поисковики также отыскали родственников 10 красноармейцев, близким передали их личные вещи и солдатские медальоны. Семьи погибших в годы Великой Отечественной выступили на мероприятии с благодарностями в адрес волонтеров.

К примеру, в мае 2024 года к поисковикам обратились родные пропавшего без вести Алексея Моисеевича Фисюна. Вскоре оказалось, что в документах допустили ошибку в фамилии, потому родственникам не удавалось узнать что-либо о нем. Выяснилось, что Алексей Моисеевич погиб в сентябре 1941 года в бою за д. Садки Ельнического р-на Смоленской области.
«Мы выражаем огромную благодарность поисковикам, ведь пока ведется такая работа, память будет жить вечно! В течение долгих лет мы искали нашего прадеда, и наконец-то у нас появилась хотя бы какая-то информация. Для нас это очень важно. Огромное спасибо!», - сказала правнучка бойца Дарья Тишкова.
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Лукашенко раскритиковал Gucci и Versace
Лукашенко призвал белорусов покупать натуральную одежду вместо Gucci и Versace
16 ноября 2024, 17:58

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не гнаться «Gucci, Versace и прочей гадостью», а отдавать предпочтение натуральной одежде. Об этом он заявил на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах, его выступление транслировал телеканал «Первый информационный». По его словам, все, кроме белорусов, склоняются к покупке натуральных тканей.
«Лен — это будущее, вы видите цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить свое, у нас есть все. И приучать детей к этому», — посетовал он.
Лукашенко добавил, что в Белоруссии планируют окончательно решить вопрос переработки льна и напомнил, что этот материал изображен на гербе республики.

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В Подмосковье завершился пожароопасный сезон: итоги
16 ноября 2024, 16:55

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В Подмосковье в пятницу, 15 ноября, завершился пожароопасный сезон, который действовал в регионе с 1 апреля. В региональном Комитете лесного хозяйства подвели его итоги.
«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возникло 198 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 101,99 га», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Он также подчеркнул, что в сравнении с прошлым годом число пожаров выросло на 17, однако снизилась их площадь — на 42,9 га. По его информации, благодаря оперативному прибытию спасателей и столь же оперативной ликвидации возгорания средняя площадь пожаров на момент их тушения также снизилась — на 0,52 га.
«Доведенный указом Президента Российской Федерации показатель площади лесных пожаров для Московской области на 2024 год 343,46 га — не превышен и составил 30% от планового показателя», — добавил Агулов.
За прошедший пожароопасный сезон к тушению привлекались 2 698 человек личного состава лесопожарных служб и 1 328 единиц техники.

Традиционно, основной причиной возникновения лесных пожаров были и остаются действия человека — нарушение правил пожарной безопасности и палы сухой травы.

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#пожарная безопасность
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#лесные пожары
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Названа самая дефицитная специальность в России
«hh.ru»: дворник стал самой дефицитной специальностью в России
16 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/firina

По данным на начало ноября, дворник стал самой дефицитной специальностью в России. К соответствующему заключению пришла платформа hh.ru после исследования по инициативе ТАСС. На одну вакансию дворника, как отмечается, приходится меньше одного резюме.
По информации сервиса, вместе с тем средняя зарплата дворника в ноябре выросла на треть — 35 600 рублей в месяц.

Другими дефицитными профессиями по результатам исследования стали токари, сварщики, продавцы-консультанты. За ними — специалисты по взысканию долгов, повара и кондитеры, автомеханики, слесари, сантехники, торговые администраторы, врачи, маляры, мерчендайзеры и товароведы.

В конце рейтинга по нехватке работников оказались электромонтажник, монтажник, машинист и фармацевт-провизор, кладовщик и курьер, уборщица.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года выявили самые высокооплачиваемые вакансии в канун праздника, где наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия стикеровщика этикеток. Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых елок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.

Также другое исследование показало, что самые высокие медианные зарплаты среди врачей в частных клиниках России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты. Среди них наиболее высокий доход был у хирургов-имплантологов.

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#исследование
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#зарплаты
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У британских авианосцев нашли критическую уязвимость
The Times: британские авианосцы оказались уязвимы к противокорабельным ракетам
16 ноября 2024, 12:56

Фото: iStock/DigtialStorm

Во время военных учений в Великобритании выяснилось, что авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales уязвимы к противокорабельным ракетам. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на знакомый с результатами учений источник. По его информации, в ходе тренировочных мероприятий оказалось, что авианосец может быть вовсе потоплен.
По данным источника, британские военные во время учений отрабатывали борьбу с различными видами угроз, касающихся авианосца. По их итогам выяснилось, что противокорабельные ракеты, которыми обладает, в частности, Китай, могут затопить судно.

Представитель британского ВМФ, в свою очередь, заверил газету, что затопление авианосца маловероятно, так как это «наихудший вымышленный сценарий развития событий».

The Times отмечает, что Великобритания рассматривает вопрос отказа от авианосцев из-за их нецелесообразности в современных войнах, но с другой стороны, из-за прихода к власти Дональда Трампа вряд ли решится на это.

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#пентагон
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Спикер ГД Володин начал опрос о зачислении в школы без знания русского языка
Володин начал в Telegram опрос об ограничении приема детей мигрантов в школы
16 ноября 2024, 12:47

Фото: istockphoto/cloverphoto

Опрос об отношении к законопроекту, запрещающему зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка, начал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», — спросил Володин аудиторию.

На момент написания заметки из свыше восьми тысяч проголосовавших «Поддерживаю» сказали 95%, «Не поддерживаю» — три процента, а два процента остались нейтральными.

Ранее сообщалось, как в Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам.

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