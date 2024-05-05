Муж Елены Блиновской Алексей лишился нескольких компаний

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Компанию по добыче руды ООО «Нембус», принадлежащую супругу блогера и бизнесвумен Елены Блиновской Алексею, исключают из списка ЕГРЮЛ. Информация об этом появилась в базе данных СПАРК.
В процессе ликвидации находится также компания ООО «Океан молодости», специализирующаяся на торговле фармацевтической продукции, сообщает «Рен ТВ». Убыток этой фирмы за три года работы составил 64 миллиона 800 тысяч рублей.
Компания «Подари мечту», в которой Алексею Блиновскому принадлежит половина активов, задолжала государству 2,41 миллиона рублей. На карточке фирмы указано, что один из её совладельцев прошёл процедуру банкротства. Таким образом, Алексей Блиновский теряет принадлежащие ему компании одну за другой.
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