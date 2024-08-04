Муж Камалы Харрис признался в супружеской измене

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Мужа кандидата в президенты США Камалы Харрис Дуга Эмхоффа обвиняют в измене первой жене с няней дочери. Об этом написал британский таблоид Daily Mail.
После выхода сенсационного материала издания Эмхофф признался в интервью CNN, что изменял своей первой супруге с няней их дочери. Он рассказал, что в то время семья пережила трудные времена из-за его действий.
Сама няня, ныне 47-летняя Наджен Нейлор, не стала отрицать эти слухи, однако прокомментировала лишь словами о том, что напугана всплывшими подробностями прошлого.
Уточняется, что во время романа с Эмхоффом Нейлор забеременела. Ребёнка она, как писали тогда СМИ, не оставила, однако в соцсетях в 2009 году распространилось видео, где Нейлор держит на руках девочку по имени Брук.
После этого инцидента супруги развелись, а Нейлор пришлось уволиться из элитной частной школы, где обучались дети Эмхоффа.
Спустя несколько лет, в 2013 году Эмхофф познакомился с Камалой Харрис, которая тогда была генпрокурором Калифорнии. Через год они поженились.
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Сама няня, ныне 47-летняя Наджен Нейлор, не стала отрицать эти слухи, однако прокомментировала лишь словами о том, что напугана всплывшими подробностями прошлого.
Уточняется, что во время романа с Эмхоффом Нейлор забеременела. Ребёнка она, как писали тогда СМИ, не оставила, однако в соцсетях в 2009 году распространилось видео, где Нейлор держит на руках девочку по имени Брук.
После этого инцидента супруги развелись, а Нейлор пришлось уволиться из элитной частной школы, где обучались дети Эмхоффа.
Спустя несколько лет, в 2013 году Эмхофф познакомился с Камалой Харрис, которая тогда была генпрокурором Калифорнии. Через год они поженились.
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Анастасия Чинкова