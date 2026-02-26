Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии 8 Марта

26 февраля 2026, 15:14

Доцент Щербаченко: мошенники активизировались на сайтах знакомств перед 8 Марта

Фото: Istock/NanoStockk

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал о новых схемах мошенничества в преддверии Международного женского дня. По словам эксперта, злоумышленники адаптируют свои методы под праздничную тематику.





В беседе с «NEWS.ru» Щербаченко рассказал, что мошенники создают фейк-магазины с низкими ценами и выманивают СМС-коды для доступа к «Госуслугам». Кроме того, эксперт отметил активизацию мошенников на сайтах знакомств — под предлогами проблем со здоровьем или бизнесом они выманивают деньги.

«Также в преддверии праздника появилась новая мошенническая схема, которая подразумевает кражу личных данных под видом обхода ограничений в Telegram. Возросла активность мошенников, распространяющих программное обеспечение, которое якобы позволяет обходить блокировки мессенджера», — сообщил специалист.