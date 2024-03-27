Мужа экс-директора «Новой Голландии» арестовали на 14 суток за хулиганство

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 14 суток мужа экс-главы «Новой Голландии» Николая Конашенока за мелкое хулиганство. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма за его посты в социальных сетях о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает «Фонтанка».
Председатель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева рассказала, что Конашенока доставили в отдел полиции вечером 25 марта. Перед этим, по ее словам, на улице он «кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью».
Накануне Конашенока задержали в аэропорту Пулково. По данным издания, он хотел улететь в Армению через Москву. Также было опубликовано видео, на котором мужчина извиняется за свои неоднозначные посты о теракте, и утверждает, что не поддерживает терроризм.
В постах мужчина задался вопросом, почему теракт произошел в «Крокус Сити Холле», а не в Кремле, и также перед концертом группы «Пикник», а не другого коллектива. После этого его супруга Роксана Шатуновская покинула пост петербургского общественного пространства «Новая Голландия». Она заявила, что член ее семьи «позволил себе чудовищные» высказывания, которые она осуждает.
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Накануне Конашенока задержали в аэропорту Пулково. По данным издания, он хотел улететь в Армению через Москву. Также было опубликовано видео, на котором мужчина извиняется за свои неоднозначные посты о теракте, и утверждает, что не поддерживает терроризм.
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Ювелина Бернст